Politiker in Göttingen und Osterode trauern um Thomas Oppermann

Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist im Alter von 66 Jahren unerwartet gestorben. Die Nachricht von seinem Tod, die schon in der Nacht Parteifreunde erreichte, sorgt in der Politik und bei seinen Wegbegleitern für große Betroffenheit – auch in unserer Region.

Der studierte Jurist aus Göttingen hatte als Landesminister im Kabinett von Gerhard Schröder Karriere gemacht, wurde später im Bundestag in Berlin Parlamentarischer Geschäftsführer und dann Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. In der großen Koalition 2013 bis 2017 hatte er gemeinsam mit dem CDU-Politiker Volker Kauder effizient die Arbeit der damals noch größeren SPD-Regierungsfraktion koordiniert. Seit 2017 war er Vizepräsident des Deutschen Bundestages.

Guter persönlicher Freund

„Ich bin schockiert und entsetzt. Mit Thomas Oppermann bin ich seit über vierzig Jahren befreundet, länger, als wir uns beide politisch engagiert haben. Er ist für mich nicht nur ein enger Weggefährte, sondern auch ein guter persönlicher Freund. Meine Gedanken sind jetzt bei seiner Familie und besonders bei seinen Kindern“, zeigte sich Landrat Bernhard Reuter am Montag tief betroffen. Die SPD verliere mit Thomas Oppermann einen „scharfsinnigen Denker, eine herausragende und durchsetzungsstarke Persönlichkeit“. Der Landrat: „Für den Landkreis Göttingen hat er sich in allen politischen Ämtern, angefangen als ehemaliger Kreistagsabgeordneter, mit großer Wirkung engagiert. Für die Region Göttingen hat er große Erfolge erzielt. Der überraschende Tod von Thomas Oppermann ist ein großer Verlust für die deutsche Politik, die Sozialdemokratie und für unsere Region. Er wird Göttingen, dem Landkreis und mir persönlich als herausragender Partner, als Mensch und als Freund fehlen.“

Dr. Andreas Philippi, stellvertretender Vorsitzender des Unterbezirks Göttingen, zeigte sich ebenso fassungslos. Schon in der Nacht hatte er entsprechende Gerüchte gehört, die sich dann bewahrheiteten. „Wir verlieren eine Lichtgestalt im Unterbezirk Göttingen“, sagte er. Der Tod des SPD-Politikers sei für ihn auch deshalb so unverständlich, weil Oppermann vor Energie nur so strotzte, kerngesund war und sich gesund ernährte. „Er wurde mitten aus dem Leben gerissen.“

Großartiger Demokrat

„Thomas Oppermann war ein großartiger Demokrat, der gerade auch als Vize-Präsident des Deutschen Bundestages für die Rechte des Parlamentes gefochten hat. Er war stets voller Ideen, die er dann zielstrebig und ergebnisorientiert verfolgt hat. Er war ein Pragmatiker und hat Politik nie rein ideologisch betrieben“, so Bundestagsabgeordneter Fritz Güntzler, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Göttingen.

Zweimal hatte Güntzler knapp gegen Oppermann den Kampf um den Wahlkreis Göttingen verloren, „aber gerade auch in den persönlichen Begegnungen mit ihm viel gewonnen. Die persönlichen Gespräche gerade auch in den letzten Monaten der Corona-Pandemie waren sehr bereichernd. Sie waren von Sorge und Zuversicht getrieben. Das war Thomas Oppermann: auch in schweren Zeiten nicht verzagen, sondern sich beherzt an die Gestaltung der Zukunft machen. Gerade die Region hat ihm viel zu verdanken.“

Die enge Zusammenarbeit als Bundestagsabgeordnete in den letzten Jahren spiegelt sich laut Güntzler für die Region in der Realisierung verschiedenster Projekte und der Generierung von Bundesfördermitteln in Millionenhöhe wider. „Und wir hatten gerade in der letzten Sitzungswoche die nächsten gemeinsamen Vorhaben besprochen. Ich werde nun versuchen, sie alleine in seinem Sinne noch umzusetzen. Seine politische Durchschlagskraft wird mir dabei fehlen.“

Engagiert und weitsichtig

Die Nachricht vom Tod von Thomas Oppermann hat auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne (Wahlkreis 52, Goslar-Northeim-Osterode) schwer getroffen. „Ich durfte Thomas Oppermann als einen angenehmen, weitsichtigen Menschen und sehr engagierten Politiker erleben. Sein großer Einsatz für Südniedersachsen hat mich stets beeindruckt. Mit Thomas Oppermann geht ein Mensch leider viel zu früh, der auch die Berliner Politik über einen langen Zeitraum geprägt hat und über Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde.“ Und der Göttinger Bundestagsabgeordnete der Grünen Jürgen Trittin schreibt auf seinem Twitter-Kanal: „Mein langjähriger Göttinger Kollege Thomas Oppermann ist plötzlich gestorben. Neben dem Schock sind meine Gedanken bei seiner Familie“.

„Für mich war es eine sehr traurige Nachricht“, erklärte MdL Karl Heinz Hausmann (SPD) aus Osterode. Oppermann sei ein leidenschaftlicher Genosse gewesen, ein wichtiger Taktgeber und habe sich um Südniedersachsen große Verdienste erworben. In diesem Zusammenhang erinnerte Hausmann an den Bau der B243n und Oppermanns Einsatz für die Maßnahme. „Ich habe großen Respekt vor ihm.“

Wichtige Schlüsselfigur

„Der unerwartete Tod von Thomas Oppermann ist ein schwerer Schock für uns alle. Wir verlieren nicht nur unseren Unterbezirksvorsitzenden, Südniedersachsen verliert eine wichtige Schlüsselfigur, die SPD einen leidenschaftlichen Genossen, Deutschland einen überzeugten Demokraten. Sein Tod macht uns traurig, wir werden ihn vermissen und trauern in diesen Stunden mit seiner Familie“, sagte dazu der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Osterode, Alexander Saade.

„Wir sind tief bestürzt. Gerade hatte er noch angekündigt, sich durch den Rückzug aus der aktiven Politik Freiraum für neue Projekte zu schaffen. Jetzt ist er von uns gegangen, ohne seine Pläne verwirklichen zu können. Auch wenn Osterode nicht zu seinem Wahlkreis gehörte, war Thomas Oppermann als unser sozialdemokratischer Abgeordneter im Bundestag stets mit einem offenen Ohr für die Belange der Menschen in Osterode am Harz Ansprechpartner“, erinnert der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Jörg Hüddersen, und Bürgermeister Jens Augat, der im Jahr 2006 bei Oppermann in Berlin ein Praktikum absolviert hatte, berichtet von guten Gesprächen mit dem Bundespolitiker: „Diese waren immer ein Gewinn. Ich habe ihn als außergewöhnlichen Politiker kennengelernt, der sich mit viel Herzblut und Leidenschaft für die Region eingesetzt hat.“

Auch um Osterode bemüht

Zuletzt hatte sich Oppermann um den Osteroder Stadtwald und die Förderung einer umfassenden Sanierung des Jahnstadions bemüht und mehrfach die Sösestadt besucht. Offen und unkompliziert sei der Umgang mit dem Bundespolitiker gewesen, so das Urteil der Beteiligten.

Thomas Oppermann vertrat seit 2005 den Bundestagswahlkreis 53 Göttingen, der das gesamte Gebiet des Landkreises mit der Stadt Göttingen sowie die Südharzer Gemeinden Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Herzberg umfasst. Im Wahlkreis wohnen etwa 300.000 Menschen. „Mein Wahlkreis ist mein Zuhause, hier lebe ich mit meiner Familie“, hatte Oppermann sein Engagement für die Region begründet und immer wieder ihre Qualitäten in Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, mit vielen Sehenswürdigkeiten, Kultur, Traditionspflege, Tourismus und Gesundheitsdienstleistungen für die Lebensperspektiven der Menschen herausgehoben.

Erst vor rund zwei Monaten hatte Oppermann mitgeteilt, nach insgesamt 30 Jahren in der Landes- und der Bundespolitik nicht wieder für den Bundestag kandidieren zu wollen. Entspannung fand der sportlich aktive Politiker in Wanderungen, so etwa in dem von ihm geliebten Harz.