Castor-Transport: Region Göttingen bereitet sich vor

Der Castor rollt durch Göttingen – dieses Szenario könnte im November erstmals seit neun Jahren wieder Realität werden. Sechs mit Atommüll gefüllte Castorbehälter sollen dann aus Sellafield (England) ins Atommüll-Zwischenlager Biblis (Hessen) gebracht werden. In Göttingen beziehen deswegen Atomkraftgegner Stellung und politische Parteien Position. Die Polizei bereitet sich auf Demonstrationen vor.

Wie schon bei vergangenen Transporten dürfte Göttingen auch 2020 wieder Schauplatz von Protesten werden: Auch, wenn bisher nicht feststeht, ob die Castoren durch Südniedersachsen rollen werden und ob der Zug tatsächlich Anfang November fährt – Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) setzt sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage für eine Terminverschiebung ein – hat die Anti-Atom-Initiative (AAI) Göttingen bereits Mahnwachen und Info-Aktionen angemeldet.

Mahnwachen und Aktionen

Zum Monatswechsel wollen die Atomkraftgegner drei Tage nacheinander auf dem Bahnhofsvorplatz mobil machen. „Wir wenden uns entschieden gegen jegliche Atommüllverschiebung, solange es noch kein geeignetes Endlager gibt und der Atommüll lediglich in ein Zwischenlager gebracht wird“, begründet Annette Ramaswamy von der Initiative die Aktion. Ein Transport in von vornherein nur als Zwischenlösung geplante Standorte sei „unsinnig“ und „hochriskant“.

Die Castor-Mahnwachen sollen am Freitag bis Sonntag, 30. Oktober bis 1. November, stattfinden. Am Freitag und Sonnabend ruft die AAI ab 15 Uhr, am Sonntag ab 19 Uhr zum Protest auf. Ein breites Bündnis aus Initiativen plant weitere Aktionen entlang der Castor-Strecke.

Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Unterdessen bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. „Die Polizeidirektion Göttingen bereitet sich auf die Umsetzung des Transports vor und wird mit eigenen und fremden Kräften für die Sicherheit rund um den Transport zuständig sein, der das Gebiet der Direktion von Nienburg bis nach Hessen durchlaufen wird“, erklärt Direktionssprecherin Natalie Bornemann-Zarczynska.Darüber hinaus sei die Direktion auch für etwaige Proteste entlang der Strecke zuständig, so die Sprecherin. Aktuell rechne man mit friedlichen Aktionen. Wie die Vorbereitungen für den Castor-Transport konkret aussehen, könne sie aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen, so Bornemann-Zarczynska. Die Polizei rufe Demonstranten dazu auf, bei Protesten die geltenden Infektionsschutzregeln einzuhalten.

Den angekündigten Transport nutzen mehrere Fraktionen im Göttinger Kreistag für eine Positionierung. „Ob es politisch klug ist, solche Transporte in diesen Zeiten zu organisieren – das ist eine Frage wert“, sagt Reinhard Dierkes, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Eigentlich müsse auf einen Transport vorerst verzichtet werden. „Der Widerstand ist unabhängig von einer Trasse“, glaubt Dierkes. Protest sei nachvollziehbar, löse aber kein Problem.

Castoren nicht widerstandsfähig genug?

„Die Sicherheitsszenarien sind in allen Aspekten nicht ausreichend erörtert worden“, warnt der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Thomas Stiller. Für schwere Unfälle seien Castoren möglicherweise nicht widerstandsfähig genug; so seien die Behälter nur für Stürze aus maximal neun Metern Höhe und Temperaturen von 800 Grad ausgelegt – bei einem Brücken- oder Tunnelunfall zwischen Göttingen und Kassel könnte das nicht reichen. Hinzu komme die nachweisliche Strahlenbelastung der Umgebung.

Bei dem Atommüll aus Sellafield handelt es sich um wiederaufbereitete Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken. Die sechs Castoren sollen Ende Oktober in Nordenham anlanden und dann auf der Schiene über Bremen, Hannover und Göttingen nach Biblis gebracht werden.