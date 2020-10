Schulen starten nach den Ferien mit Präsenzunterricht

Montag ist der erste Schultag nach den Herbstferien. Vor dem Hintergrund steigender Infektions zahlen gibt es anders als im Nachbarland Nordrhein-Westfalen aber bisher keine Verpflichtung, dass Schüler in Niedersachsen jetzt auch im Unterricht zwingend eine Maske tragen müssen. Das Kultusministerium empfiehlt allerdings Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse, das zu tun, wenn ihre Schule in einem Corona-Hotspot liegt. Mit dem „Szenario A“, der quasi Aufrechterhaltung des Regelbetriebes, geht es nun also auch an den Schulen im Altkreis Osterode weiter. Schulleiter aus der Region schildern die Situation.

„Selbstverständlich nehmen auch wir als Schule die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens im Landkreis mit Sorge wahr. Trotzdem hat sich für uns die Situation nicht grundlegend geändert. Weiterhin befinden wir uns im Szenario A, das heißt, der Unterricht findet für alle Schüler als Präsenzunterricht statt. Bereits vor den Ferien haben wir das Lüften auf das 20 – 5 – 20 Prinzip (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht ), wie es auch der aktualisierte Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vorsieht, umgestellt. Darüber hinaus haben wir bereits vor den Herbstferien unsere schulischen Hygienemaßnahmen evaluiert und angepasst“, erklärt Dietmar Telge, Schulleiter des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums (TRG) in Osterode, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch seine Kollegen in Bad Sachsa gehen man von einem „normalen“ Schulstart aus. „Wir planen nach Szenario A“, erläutert Sido Kruse, Schulleiter im Internatsgymnasium Pädagogium. Natürlich habe man versucht, sich so gut es geht vorzubereiten. „Wir werden überall dort, wo sich die Menschen nahe kommen, auf die Maskenpflicht setzen, auch dort wo es vielleicht gar nicht angeordnet ist von offizieller Seite“, führt der Rektor aus. Ebenfalls von einem normalen Wiederbeginn des Unterrichts geht Thomas Koch, Leiter der Oberschule Bad Sachsa aus. Dort hatte man in den vergangenen Monaten jemand, der positiv auf Covid-19 getestet war, „aber dank des guten Konzeptes, das wir von Anfang an gefahren haben, kam es zu keiner weiteren Ansteckung“. Koch hofft natürlich, dass dies auch weiterhin so gelingt.

Brigitte Götz, Leiterin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMAG), teilte unserer Zeitung mit, dass sie Eltern und Schüler folgendermaßen informiert hat: „In seiner Pressekonferenz hat unser Kultusminister Herr Grant Hendrik Tonne über das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im Unterricht gesprochen und mögliche Stufen von der Empfehlung bis zur Verpflichtung erläutert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen auch in unserer Region empfehle ich das Tragen einer MNB zunächst auch während des Unterrichts (zumindest in den Zeitintervallen, in denen die Fenster geschlossen sind).“

Hygieneregeln im Schulbetrieb werden akzeptiert

„Insgesamt möchte ich der Schülerschaft ein großes Kompliment aussprechen, wie sie die Hygieneregeln im Schulbetrieb akzeptiert und umsetzt, auch wenn es mit zunehmender Dauer der Pandemie zu Ermüdungserscheinungen kommt“, betont Dietmar Telge, Schulleiter am TRG.

Auch Brigitte Götz vom EMAG kann ihre Schüler nur loben: „Dank Eurer Disziplin und mit sehr großem Glück haben wir die Covid-19-Situation an unserer Schule vor den Ferien gut überstanden. Das wichtigste Anliegen ist mir nun, den Präsenzunterricht für alle Schüler trotz ziemlich rasant ansteigender Infektionszahlen möglichst lange aufrecht zu erhalten, auch wenn mir bewusst ist, dass wir dafür alles geben müssen! Ich bin dabei auf jede Einzelne und auf jeden Einzelnen von Euch angewiesen, und gemeinsam sind wir stark!“

Schüler in den Ferien erkrankt

Götz informiert zudem darüber, dass während der Ferien auch Schüler des EMAG von Infektionen betroffen waren: „Da die Infektionen nicht im schulischen Umfeld entstanden sind, sind für die Schule selbst keinerlei Maßnahmen seitens des Gesundheitsamtes vorgesehen.“ Während der Pausen könnten die Schüler in dem für die jeweilige Kohorte/den jeweiligen Jahrgang auf dem Schulhof eingegrenzten Bereich die Mund-Nasenbedeckung abnehmen, soweit die Abstandsregel von mindestes 1,50 Metern eingehalten wird.

Die Schulleiterin empfehle zwar das Tragen der Alltagsmasken auch im Unterricht, aber eine Pflicht dazu bestehe am Arbeitsplatz im Unterrichtsraum nicht. „Ansonsten gilt nach wie vor Maskenpflicht in allen Bereichen des Schulgeländes (Ausnahme: Spielgeräte) und im Schulgebäude“, so Götz.

Maßnahmen wie die Reduzierung von Kontakten erfolgen auch am TRG. Dazu erklärt Telge: „Im Sinne der Reduzierung von Kontakten werden wir bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen und schulischen Angeboten überprüfen, ob diese in Präsenzform durchgeführt werden oder durch digitale Formate, zum Beispiel durch Videokonferenzen, ersetzt werden können. Ich denke diesbezüglich an Dienstbesprechungen und Konferenzen, Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung, Elterninformationsabende oder Elternsprechtage.“

Herausfordernde Situation

Thomas Koch von der Oberschule Bad Sachsa sieht seine Schule gut gerüstet. Auch vor der Pandemie sei sie im Bereich der Digitalisierung bereits bestens ausgestattet gewesen. „Das bauen wir gerade mit weiteren Wlan-Plätzen im Schulgebäude aus.“ Zudem wechsele man auch gerade komplett den Server. „Alles funktioniert aber reibungslos bislang“, erläutert der Schulleiter, der für den wieder anlaufenden Betrieb hofft, dass sich Kollegium und Schülerschaft weiterhin professionell verhalten, um den Schulbetrieb trotz der geltenden Einschränkungen und der Situation in der Pandemie aufrecht erhalten zu können.

Abschließend erklärt EMAG-Rektorin Götz: „Wie ich die Situation einschätze? Herausfordernd. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Ganze gemeinsam und solidarisch schultern werden.“