Tragischer Unfall zum Ende der Motorradsaison: Ein 61-Jähriger verunglückte am frühen Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Werlaburgdorf und Altenrode tödlich, seine 54-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Das berichtet die Goslarsche Zeitung.

Kollision mit Baum

Es war gegen 18.30 Uhr, als es auf der Kreisstraße 83 geschah: Nach ersten Ermittlungen war der 61-Jährige mit seiner Sozia, beide aus der Region Hannover, auf gerader Strecke unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße kreuzte, berichtet die Polizei Wolfenbüttel. Der Motorradfahrer versuchte mit seiner BMW vermutlich dem Reh auszuweichen und stieß bei diesem Manöver nach links frontal gegen einen Straßenbaum. Eine Kollision mit dem Reh erfolgte offenbar nicht, so die Polizei weiter.

Rettungsdienst im Einsatz

Für den 61-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 54-jährige Sozia kam mit schweren Verletzungen in das Städtische Klinikum Wolfenbüttel. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 sowie ein Abschleppunternehmen und ein Bestattungsunternehmen im Einsatz. Die Kreisstraße war während Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen bis etwa 20 Uhr gesperrt. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Berüchtigte Strecke

Die K83 zwischen Werlaburgdorf und Altenrode ist für ihre Motorradunfall-Häufung berüchtigt. Aus diesem Grund hatte der Landkreis Wolfenbüttel auch versucht, die Kreisstraße für Motorradfahrer während der Saison in den Sommermonaten zu sperren. Dagegen klagten zwei Kradfahrer. Das Verwaltungsgericht Braunschweig gab ihnen recht und verwarf die Sperrung. Die Polizei betont, dass dieses Unglück nicht in das Raster der sonstigen Unfälle auf dieser Strecke passt, für die in der Regel nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund war. Vielmehr habe die Verkettung der Umstände für die Tragödie gesorgt. ag