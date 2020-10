Auto verliert Anhänger, Fahrer war angetrunken

Ein angetrunkener Autofahrer hat einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen, 10. Oktober, verursacht. Das berichtet die Polizei.

Gegen 5.30 Uhr befuhr er mit seinem Gespann die Bundesstraße 243 in Richtung Seesen. In Höhe der Ausfahrt Münchehof schauckelte sich der mit Holzscheiten beladene Anhänger des Pkw derart auf, dass das Gespann in einen Schleudervorgang geriet. Hierbei riss der Anhänger letztendlich vom Zugfahrzeug ab und kippte mit der Ladung in die Böschung der Bundesstraße.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.