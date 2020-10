Geteiltes Elektroauto: Mobilitätsschub für den Harz?

Das E-Car-Sharing-Modell der Ein-Harz-Initiative könnte einen Imagegewinn für den Harz bedeuten und dazu beitragen, den Individualverkehr zu flexibilisieren. Das Vorhaben passt zum viel gelobten Urlaubsticket Hatix. Ein Manko in der Region im öffentlichen Personenverkehr sind indes die Bahnverbindungen für Fernreisende.

Das Urlaubsticket Hatix, das in diesem Jahr auch im Landkreis Goslar und im Raum Osterode eingeführt wurde, ist nach den ersten Erfahrungen gut gestartet. Während der Beiratssitzung der länderübergreifenden Ein-Harz-GmbH in dieser Woche in Hahnenklee wurde dieser Eindruck bestätigt. Christian Burgart, zuständig für die Tourismus-Marketing-Gesellschaft in dem Kurort, sagte am Rande der Sitzung, er sehe dank Hatix nur noch volle Busse durch den gut besuchten Ort fahren.

Ähnlich begeistert äußerte sich Michael Reinboth, Sprecher der Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“. Hatix, das über die Kurbeziehungsweise die Gästekarte finanziert wird, und Urlaubern eine kostenlose Busfahrt bietet, laufe „bombastisch“, sagt er. Mit dem kostenlosen Busticket und den geplanten umweltfreundlichen Miet-Elektro-Autos fänden Urlauber ein gutes Angebot vor.

Manko Fernverbindungen im Zugverkehr

Ein Manko im öffentlichen Personennahverkehr bleiben nach Einschätzung von Reinboth indes die Fernverbindungen im Zugverkehr. Im Entwurf für den „Deutschland- Takt“, der den Schienenverkehr landesweit verbessern soll, werde die Region übersehen, obwohl eine halbe Million Menschen im Harzraum leben würden und das Mittelgebirge pro Jahr rund zehn Millionen Übernachtungen aufweise.

„Wir Harzer haben allen Grund, uns zu melden und Nachbesserungen bezüglich der Erreichbarkeit unseres Mittelgebirges anzumahnen“, heißt es in einer von Reinboth formulierten Resolution, die zwar im Ein-Harz-Beirat auf Zustimmung stieß, aber dennoch nicht verabschiedet wurde. Wernigerodes Oberbürgermeister Peter Gaffert etwa stimmte Reinboth inhaltlich zu und lobte dessen Vorstoß. Er beklagte, dass es keine durchgehende Verbindung mehr zwischen Halle und Hannover gebe. Weil die Strecken nach Wernigerode nicht elektrifiziert seien, sei bis 2030 nicht mit Verbesserungen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund empfahl Gaffert, die Resolution allgemeiner zu formulieren, damit die Bahn sie nicht mit Hinweis auf die fehlende Elektrifizierung bequem vom Tisch wischen könne. Die Resolution soll unter Federführung von Ein-Harz-Geschäftsführer Frank Uhlenhaut überarbeitet und Anfang kommenden Jahres von möglichst vielen Beiratsmitgliedern unterschrieben werden. Wenn alles nach Plan verläuft, startet 2021 das Verleih-Geschäft mit den Elektro-Autos. An 20 Standorten im Harz sollen in der Startphase die Fahrzeuge vermietet werden.