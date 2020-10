Kaum vorstellbar, aber Pilzexpertin Gudrun Fricke-Bode isst selbst kaum Pilze. Wenn, dann in getrocknetem Zustand. Und als Geschenk nimmt sie sie auch gern mit. „Ich werde oft eingeladen“, erzählt Fricke-Bode und lacht dabei.

Für sie ist jeder Pilz interessant. Seit 15 Jahren beschäftigt sie sich mit ihnen, hat 2008 eine Ausbildung zur geprüften Pilzberaterin abgelegt, arbeitet zudem eng mit dem Giftinformationszentrum in Göttingen zusammen, das auf ihre Expertise vertraut. „Wenn man Speisepilze sammeln will, dann muss man auch Giftpilze kennen“, sagt sie. Das Interesse an ihrem Fachwissen ist groß, ihre Pilzwanderung sehr begehrt. Doch die Corona-Pandemie stoppte auch die Aktivitäten von Fricke-Bode. Erst Mitte September startete sie einen ersten Versuch – lediglich mit fünf Leuten, die sonstigen Gruppen sind deutlich größer.

„Es ist mir ganz recht, dass es nur so wenig Leute sind. Ich habe mit Absicht gar nicht meinen Verteiler bedient“, erklärt sie, die selbst in der freien Natur darauf achtet, dass die Vorschriften eingehalten werden. Sämtliche Kurse, die sie darüber hinaus noch im Angebot hat, sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Im kommenden Jahr, so hofft sie, können diese vielleicht wieder stattfinden.

Wiederholungstäter

Die Motivation, warum sich Leute zu einer Pilzwanderung anmelden würden, sei völlig unterschiedlich. Einige seien natürlich auf einen Sammelerfolg aus. Viele seien aber auch „Wiederholungstäter“, die noch sicherer in der Bestimmung der Pilze werden möchten. Ein alles andere als einfaches Unterfangen bei den verschiedenen Arten. „Wenn ich als Teilnehmer von diesen Wanderungen jeweils mitnehme, einen Pilz sicher bestimmen zu können, dann ist das gut“, erklärt Fricke-Bode, die sich auch noch zur Fachberaterin für Mykologie hat ausbilden lassen. „Es interessiert mich ganz einfach, und ich habe sehr viel Spaß daran.“

Der Polyporus umbellatus oder auch Eichhase. Foto: Jwright000 / http://jwright000.imgur.com/Mushroom/ / wikimedia commons

Sie ist eher durch Zufall dazu gekommen, dieses Interesse für Pilze zu entwickeln. „Ich habe mich damals, als mein Sohn noch klein war, viel im Wald aufgehalten. Über Bücher habe ich mich dann informiert und fortgebildet“, berichtet sie.

Lieblingspilz ist der Eichhase

Nur fünf Prozent der Pilze sind Speisepilze. Die bekanntesten davon sind Steinpilze, Maronen und Pfifferlinge, „und dann hört es auch schon auf“. Ihr Lieblingspilz ist der Eichhase, den viele nicht einmal vom Namen her kennen werden. „Er sieht tatsächlich so aus, als wenn ein Hase im Laub sitzt.“ Ein Lieblingsgericht hat sie auch. Das stößt allerdings bei ihrer Familie nur bedingt auf Gegenliebe: Bandnudeln mit Morchelsahnesoße. „Meine Familie mag ihn gar nicht, weil er so stark riecht.“

Eine genaue Prognose, ob es ein gutes Pilzjahr werden wird, hat sie nicht. „Es ist auf jeden Fall zu trocken“, meint sie abschließend.

Eine Auswahl der beliebtesten Speisepilze im Überblick

Von Pilzsammlern werden sie heiß begehrt: Pfifferlinge und Steinpilze stehen ganz hoch im Kurs. Aber auch Stockschwämmchen, Speisemorchel oder die Herbsttrompete gehören zu den beliebtesten Speisepilzen.

Pfifferling: Der Hut ist zwischen drei und zwölf Zentimetern groß und wechselt im Wachstum seine Form von gewölbt über flach vertieft bis trichterförmig. Die Fruchtschicht hat mehrfach gegabelte Lamellen. Ab dem Frühsommer findet man Pfifferlinge in Fichten- und Kiefernwäldern, oft nesterweise tief im Moos. Aufgrund starker Rückgänge ist die Art geschützt und darf nur für den Eigenbedarf gesammelt werden.

Stockschwämmchen: Stockschwämmchen werden gerne für Pilzsuppen verwendet. Jedoch ist hier höchste Vorsicht geboten, da man sie leicht mit dem Gift-Häubling verwechseln kann. Nur der Stiel unterscheidet die beiden Arten. Die Stockschwämmchen haben abstehende Schüppchen im dunklen Bereich des Stiels, darüber folgt ein durch einen häutigen Ring getrennter hell-cremefarbener, glatter Stiel. Stockschwämmchen wachsen fast ganzjährig in fast allen Waldtypen.

Steinpilz: Für Pilzsammler sind Dickröhrlinge, zu denen auch der Steinpilz gehört, sicherlich die beliebteste Gattung überhaupt. Dickröhrlinge sind kräftige, dickfleischige Röhrenpilze, die in Wurzelsymbiose mit Bäumen leben. Der Hut des Fichten-Steinpilzes wird 8 bis 25 Zentimeter groß. Der Stiel ist bauchig und hat eine Tonnen- bis Walzenform. Er kommt im Sommer und Herbst, seltener ab Mai, vor allem unter Fichten und Buchen auf nicht zu nassen Böden vor. Gelegentlich findet man ihn auch unter Birken, seltener unter Eichen. In Deutschland steht er unter Schutz und darf nur zum Eigenbedarf gepflückt werden. Er schmeckt angenehm nussig.

Lactarius lignyotus oder Mohrenkopf-Milchling. Foto: Gerhard Koller / Mushroom Observer / wikimedia commons

Mohrenkopf-Milchling: Gerunzelt, rußfarben bis schwarz und mit furchigem Stiel sieht diese Art so gar nicht appetitlich aus. Trotzdem handelt es sich um einen der besten Speisepilze. Er eignet sich jedoch nur zum Braten, nicht zum Dünsten oder Trocknen. Der Mohrenkopf-Milchling kommt im Spätsommer und Herbst in feuchten Nadelwäldern, ausschließlich unter Fichten und oft an Moorrändern vor.

Speisemorchel: Im Frühjahr wächst in Auwäldern und entlang von Bächen, meist unter Eschen, die Speise-Morchel. Sie wird drei bis zehn Zentimeter hoch, ist rundlich bis eiförmig, graugelb bis dunkelbraun und hat hellere Rippen. Speise-Morcheln können auch sehr groß werden, extreme Exemplare werden bis 30 Zentimeter hoch mit zehn Zentimetern Hutbreite. Alle Morchelarten stehen in Deutschland unter Schutz, dürfen aber zum Eigenbedarf gesucht werden.

Schopftintling: Der große, walzen- bis eiförmige Hut des Schopftintlings wird bis zu 25 Zentimeter hoch. Wenn er altert, rollt sich der Hut während des „Zerfließens“ auf und wird schwarz. Diesen Pilz findet man vom Frühsommer bis zum Spätherbst an stickstoffreichen Stellen wie Auffüll- und Schuttplätzen, Acker-, Straßen- und Wegrändern in Gärten oder auf Fettwiesen. Der Schopftintling ist aufgrund seines zarten Fleisches ein beliebter Speisepilz. Vorsicht jedoch vor alten Exemplaren. Sie lösen sich innerhalb weniger Stunden auf und sind dann ungenießbar.

Edelreizker: Orange-farbener Hut von etwa vier bis zehn Zentimetern Durchmesser mit dunkleren Zonen oder Tropfen und silbrigen Streifen. Er kommt häufig unter Kiefern oder auf Wacholderheiden vor. Kennzeichnend sind die nie dunkler färbende, aber grünende Milch und die silbrige Zonierung.

Herbsttrompete oder auch Totentrompete. Foto: Lebrac / wikimedia commons

Herbsttrompete: Ein trichter- bis trompetenförmiger Pilz von drei bis zwölf Zentimeter Größe, graubraun bis fast schwarz, hohl bis zur Stielbasis, Rand nach außen umgebogen. Er kommt vor allem ab Juli in Buchenwäldern vor, seltener in anderen Laubwäldern und wächst häufig sehr gesellig in großen Mengen. Die Herbsttrompete ist ein sehr geschätzter Würzpilz. Vorsicht aber vor eingetrockneten oder erfrorenen Exemplaren – Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

Das Giftinformationszentrum-Nord an der Universität Göttingen ist rund um die Uhr unter Telefon 0551/19240 erreichbar.

Info: Was bedeutet „Sammeln für den Eigenbedarf“?

Gemäß der Bundesartenschutzverordnung dürfen einige Pilze grundsätzlich in geringen Mengen für den Eigenbedarf gesammelt werden, wie beispielsweise Pfifferlinge, Rotkappen, Birkenpilze und Steinpilze. Pilze wie Trüffel oder Kaiserling dürfen jedoch gar nicht erst gesammelt werden. In Naturschutzgebieten ist es generell verboten, Pilze zu sammeln. Des Weiteren dürfen Pilzsammler weder eingezäunte Waldstücke noch Schonungen oder Dickungen betreten. Teuer kann es für diejenigen werden, die Pilze sammeln, um sie zu verkaufen. Es drohen Bußgelder.

Wie viele Pilze dürfen gesammelt werden? Der gemeinsame Nenner verschiedener bundes- und landesrechtlicher Bestimmungen dafür lautet: in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf. So besagt das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), „dass jeder wild lebende Pilze pfleglich entnehmen und sich aneignen darf.“ Die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sagt dazu ebenfalls „in geringen Mengen zum eigenen Verbrauch“. Gleich oder ähnlich lautende Beschränkungen finden sich auch in den Naturschutz- bzw. Waldgesetzen der einzelnen Bundesländer.

Gewichtsgrenzen, wie etwa in Österreich, fehlen in Deutschland. In aller Regel gilt als geringe Pilzmenge jedoch je nach Region das, was für ein bis zwei Mahlzeiten ausreicht. Auf familiären Bedarf bis maximal acht Personen und pro Tag bezogen ergibt das ein bis maximal zwei Kilo. Mehr als ein Gericht mit 250 Gramm Wildpilzen in der Woche pro Person sollte es wegen Belastung der ansonsten schmackhaften Waldbewohner mit Strahlung und Schwermetallen ohnehin nicht sein.