„Wir sind hier, wir sind laut, weil Asklepios uns die Zukunft klaut“: Streikende Klinikmitarbeiter am Montag im Kurpark Seesen.

Seesen. Verdi hat am Montag den Druck im Tarifstreit mit Asklepios durch einen unbefristeten Streik deutlich erhöht.

Schicksalstage für die Klinik in Seesen?

Eine Eskalation ist es allemal, ob es auch Schicksalstage für das Asklepios-Krankenhaus in Seesen sind? Asklepios hat Verdi in den vergangenen Tagen vorgeworfen, die Schließung der Kliniken zu riskieren und die Notfallversorgung zu gefährden. Dessen ungeachtet begann am Montag der angekündigte unbefristete Streik. Die Tonlage klingt auf beiden Seiten äußerst harsch.

Die Gewerkschaft spricht von einem „erfolgreichen Start in die Streikwochen“ und einem „Arbeitskampf in völlig neuen Dimensionen“. Die Kapazitäten in dem Krankenhaus seien „radikal reduziert“ worden. „Es geht um die Zukunft der Klinik, deswegen legen die Beschäftigten heute die Arbeit nieder“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jens Havemann. Laut Verdi wird die Klinik „kaputtgespart“. Nur mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen könne gutes Personal gewonnen werden. Für den aktuellen, länger anhaltenden Streik hat Verdi den Notdienst nach eigenen Angaben „erheblich gekürzt“. Dadurch habe die Geschäftsführung die Belegung reduzieren müssen. „Das kostet richtig Geld“, sagte Havemann und schmerze Asklepios. Investitionen gefordert Krankenpfleger Martin Kupferschmidt, Mitglied der Streikleitung, sagt: „Ab heute intensivieren wir den Streik. Und mit jedem Tag wird Asklepios mehr unter Druck geraten.“ Unterdessen berichtet Verdi-Mitarbeiter Patrick von Brandt, es gebe „ernst zunehmende Hinweise“, dass die Klinikleitung versuche, die Bettenbelegung nicht so stark herunterzufahren, wie es aus Sicht der Gewerkschaft erforderlich wäre. Rund 200 Beschäftigte hatten sich laut Gewerkschaftsangaben am Montag im Kurpark von Seesen versammelt und Slogans gerufen wie: „Wir sind hier, wir sind laut, weil Asklepios uns die Zukunft klaut.“ Die Mitarbeiter forderten Asklepios auf, in das Personal zu investieren. Der Tarifstreit läuft seit 14 Monaten, die Gewerkschaft sprach daher vom „vielleicht längsten Streik Deutschlands“. Asklepios Seesen- Bewegung in den Verhandlungen im Tarifstreit Asklepios lehnt indes Verhandlungen mit der Gewerkschaft ab und verhandelt aktuell mit dem Betriebsrat über die Arbeits- und Sozialordnung. Das Angebot für die Akutklinik wird ausdrücklich begrüßt und derzeit geprüft. Martin Kupferschmidt bezeichnete aber zum Beispiel das Angebot für die Rehaklinik als „nicht gut“. Weitere Verhandlungen Die Gespräche zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung laufen weiter. Am Mittwoch lässt sich die Belegschaftsvertretung juristisch beraten, ob das Angebot umsetzbar ist. Mitte des Monats will der Betriebsrat erklären, wie er das Angebot bewertet und möglicherweise eine eigene Forderung präsentieren. Weitere Gesprächsrunde Für den 26. Oktober ist eine weitere Gesprächsrunde für die Beschäftigten im Akutkrankenhaus vorgesehen, berichtet Betriebsratsvorsitzender Oliver Kmiec. Unterdessen hat Asklepios sieben Beschäftigten aus dem Reha-Bereich gekündigt, wie vorige Woche eine Mitarbeiterin berichtete. Bei zwei weiteren seien die befristeten Verträge nicht verlängert worden. Asklepios hatte mitgeteilt, zwei Reha-Stationen seien nicht mehr belegt. Klinikgeschäftsführer Sebastian von der Haar hatte erklärt, Verdi riskiere mit einem unbefristeten Streik nicht nur das Wohl der Patienten, sondern auch die Sicherheit der Arbeitsplätze in der Reha. Asklepios teilt mit, an dem Streik hätten sich 87 Mitarbeiter beteiligt. Das sei ein Signal. Mehr als die Hälfte der Stationen habe nicht gestreikt. In einer Mitteilung der Klinik heißt es: „Viele Mitarbeiter haben keine Lust mehr auf einen Streik“, sie würden für die „Vorgehensweise von Verdi kein Verständnis“ zeigen und sich „nicht zuletzt aus Sorge um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze für die Beendigung der Streikmaßnahmen aussprechen“.