Heinrich Heine hasste Studium und die Stadt Göttingen

Am 4. Oktober 1820 schreibt sich ein 22-jähriger Mann mit der laufenden Nummer 28 in das Matrikelbuch der Georg-August-Universität Göttingen ein. Der gebürtige Düsseldorfer namens Harry Heine hat bereits zwei Semester an der Universität Bonn verbracht und will nun ab dem Wintersemester 1820/21 sein Jura-Studium in Göttingen fortsetzen. Der Prorektor der Universität vereidigt ihn per Handschlag auf die akademischen Gesetze. Was vor 200 Jahren noch niemand ahnen kann: Der neuimmatrikulierte Student der Rechtswissenschaften wird später einmal unter dem Namen Heinrich Heine nicht nur einer der berühmtesten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts werden. Er wird auch der Universität und der Stadt Göttingen in seinen „Reisebildern“ ein ebenso köstliches wie bitterböses literarisches Denkmal setzen.

Der Abschnitt über Göttingen in der „Harzreise“ gilt als eine der meistzitierten Passagen aus seinem Werk. Im Göttinger Universitätsarchiv befinden sich mehrere Dokumente, die Aufschluss über Heines Studienzeit in Göttingen geben, unter anderem seine handschriftliche Eintragung ins Matrikelbuch. Dort sind auch die Gebühren verzeichnet, die er bei der Einschreibung zu entrichten hat: Ein Reichstaler und acht so genannte „gute Groschen“ gehen an den akademischen Fiskus, außerdem sind je vier weitere „gute Groschen“ für die Benutzung der Bibliothek, die Armen der Stadt, für den Pedell (den Universitätsdiener) und das Waisenhaus der Theologischen Fakultät zu zahlen. Die Gebühr sei nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt gewesen, erläutert Archivleiter Dr. Holger Berwinkel. Heine habe die Durchschnittsgebühr entrichtet.

Steifer, schnöder Ton – nur gut ochsen kann man hier

Das Jura-Studium finanziert sein Onkel Salomon Heine. Der Neffe kann sich allerdings weder mit dem Fachgebiet noch mit der Universität noch mit seinem Studienort anfreunden. Schon Ende Oktober 1820 beklagt er sich in einem Brief, dass er sich in Göttingen furchtbar langweile: „Steifer, patenter, schnöder Ton. Jeder muß hier wie ein Abgeschiedener leben. Nur gut ochsen kann man hier.“ Heine empfindet die meisten Professoren als rückständig und wenig anregend. Die 1737 gegründete Georgia Augusta ist für ihn kein Ort der Aufklärung, sondern ein „gelehrter Kuhstall“.

Spion verrät verbotenes Pistolen-Duell

Und dann gibt es da noch die Spitzel innerhalb der Studentenschaft, die sich vom Pedell dafür bezahlen lassen, dass sie unbotmäßiges Verhalten ihrer Kommilitonen melden. Einer dieser Spione verrät, dass Heine einen Mitstudenten, von dem er sich beleidigt gefühlt hat, zum Pistolenduell aufgefordert hat. Da diese Duell-Art seit kurzem streng verboten ist, muss das Universitätsgericht tätig werden. Die Professoren, die über den Fall zu befinden haben, sitzen in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite müssen sie die akademischen Gesetze durchsetzen und den Ruf der Universität wahren, auf der anderen Seite sind die Studenten eine wichtige Einnahmequelle. „Jeder Rauswurf eines Studenten ist auch ein Einnahmeverlust“, erläutert Archivleiter Berwinkel. Die Professoren gehen eher zögerlich vor, lassen sich erst von Beamten aus Hannover die neuen Bestimmungen auslegen.

Am 23. Januar 1821 fällen sie schließlich das Urteil: Heine wird nach nicht einmal vier Monaten für ein halbes Jahr der Universität verwiesen. Er bekommt ein Abschlusszeugnis, in dem steht: „Während der Zeit seines Hierseyns hat sich derselbe durchaus lobenswerth betragen, ist aber am 23. Januar des Jahres wegen intendirtem Pistolenduells mit dem Consilio abeundi auf ein halbes Jahr bestraft.“

Der Leiter des Göttinger Universitätsarchivs, Dr. Holger Berwinkel, und Archivmitarbeiterin Sandra Funck zeigen vor dem historischen Gebäude der Universitätsbibliothek die Promotionsurkunde von Heinrich Heine. Foto: Heidi Niemann / pid

Heine macht umgehend seinem Ärger in einem Gedicht Luft: „Der Weltlauf ists: den Würd’gen sieht man hudeln, Der Ernste wird bespöttelt und vexiert, Der Mut’ge wird verfolgt von Schnurren, Pudeln, Und ich sogar – ich werde konsiliert.“ Heine fliegt nicht nur von der Uni, sondern auch aus der Burschenschaft Allemannia. Diese schiebt einen anderen Grund vor: Weil Heine sich in einem Bordell eine Geschlechtskrankheit zugezogen hat, wird ihm „Vergehen gegen die Keuschheit“ vorgeworfen, begangen in der „Knallhütte“ bei Bovenden.

Nach der Zwangsexmatrikulation geht Heine nach Berlin, wo er all die Anregungen findet, die er in Göttingen vermisst hat. Er hört Vorlesungen von Hegel, ist regelmäßig im Salon von Rahel Varnhagen zu Gast und vollendet die Tragödie „Almansor“, die er bereits in Göttingen angefangen hat. Weil er aber nicht zuletzt aus Verpflichtung gegenüber seinem Onkel sein Jura-Studium zu Ende bringen muss, kehrt er in das „Nest“ Göttingen zurück.

Zweite Immatrikulation

Am 30. Januar 1824 immatrikuliert er sich zum zweiten Mal. Mit der Juristerei kann er sich allerdings immer noch nicht anfreunden, sieht das Studium als lästige Pflicht an. Einem Freund in Berlin schreibt er: „Ich lebe sehr still. Das Corpus Juris ist mein Kopfkissen. Dennoch treibe ich noch manches andere, z.B. Chronikenlesen und Biertrinken. Die Bibliothek und der Rathskeller ruinieren mich.“ Heine leidet darunter, dass er seinen eigentlichen Neigungen nicht nachgehen kann: „Meine Muse trägt einen Maulkorb, damit sie mich beim juristischen Strohdreschen mit ihren Melodien nicht störe.“

Am 4. Oktober 1820 schreibt Heine sich unter Nummer 28 in das Matrikelbuch der Uni Göttingen ein. Foto: Universitätsarchiv Göttingen, Matrikelbuch 6

Im September 1824 begibt er sich auf jene Wandertour in den Harz, die später in die Literaturgeschichte eingehen wird. Am 11. Oktober, eine Woche vor dem Start des Wintersemesters, ist er in Göttingen zurück. Dort verbringt er offenbar weniger Zeit in Vorlesungen als mit der literarischen Verarbeitung seiner Reise, denn schon am 30. Oktober schreibt er in einem Brief: „Ich habe jetzt meine ,Harzreise’ schon zur Hälfte geschrieben.“

Im April 1825 meldet er sich schließlich bei Gustav Hugo, dem Dekan der juristischen Fakultät, zur Prüfung an. Dem Antrag auf Zulassung zum Examen liegt ein handschriftlicher Lebenslauf bei. Heines Antragsschreiben ist ein ganz besonderes Dokument: Nach Angaben von Archivleiter Berwinkel ist es der einzige Brief, den Heine in lateinischer Sprache abgefasst hat. Die Promotion besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil, der Hauptprüfung, werden juristische Texte abgefragt (eine schriftliche Arbeit ist damals nicht üblich). Heine muss mehrere Stellen aus dem römischen und dem kanonischen Recht auslegen. Offenbar gelingt ihm dies gut, wie ein Brief vom 11. Mai zeigt: „Ich habe den ganzen verflossenen Winter anhaltend Jurisprudenz getrieben und war dadurch im Stande, vorige Woche das juristische Doktorexamen zu machen, welches ich ganz vortrefflich bestand.“

Einige Wochen später folgt am 20. Juli 1825 der zweite Teil, die Disputation, in der er mehrere selbstgewählte Thesen gegen Mitstudenten verteidigen muss – mit Erfolg: Heine bekommt die Promotionsurkunde verliehen und darf sich nun „Doktor der Rechte“ nennen, was am 31. Juli beim „Doktorschmaus“ gefeiert wird. Am 6. August 1825 verlässt Heine das verhasste Göttingen.

Literarisches Nachspiel: Die „Harzreise“

Ein Jahr später erscheint Heines „Harzreise“. Die Reisebeschreibung wird ein großer Publikumserfolg und bringt ihm den literarischen Durchbruch. In Göttingen ist man dagegen überhaupt nicht „amused“.

Großer Bibliothekssaal der Göttinger Universitätsbibliothek um das Jahr 1820. Heine hat hier viel Zeit verbracht. Der Alptraum, den er in seiner „Harzreise“ beschreibt, spielt in diesem Saal. Foto: Friedrich Besemann / Wikipedia

Die beleidigten Autoritäten der Stadt sorgen dafür, dass die „Harzreise“ über Jahre in Göttingen weder verkauft noch öffentlich verliehen werden darf.

Göttinger Rechtsmediziner ermittelt Todesursache

Woran ist Heinrich Heine (1797 bis 1856) im Alter von 56 Jahren in seiner Pariser „Matratzengruft“ gestorben? Darüber gibt es jahrzehntelang viele Spekulationen.

Ausgerechnet ein Forscher der von Heine so verhassten Uni Göttingen löst 140 Jahre nach dessen Tod das Rätsel: Das Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut lässt im Sommer 1997 dem Göttinger Rechtsmediziner Dr. Harald Kijewski eine Haarprobe von Heine zur Untersuchung zukommen, die aus dem Nachlass seiner Frau Mathilde stammt. Der renommierte Spezialist für Haaranalysen soll eigentlich den Beweis für die These finden, dass Heine an Syphilis gestorben ist. In dem Fall hätten sich in der Haarlocke Spuren von Quecksilber finden müssen. Kijewski findet jedoch kein Quecksilber, sondern erhebliche Spuren von Blei.

Heine ist nicht an der „Liebeskrankheit“, sondern an Bleivergiftung gestorben. Heine-Forscher stehen seither vor dem nächsten Rätsel: Wo kam das Blei her? War es Mord?