Corona-Masken: Polizei lobt Disziplin der Busfahrgäste

In öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden.

Am Mittwoch erfolgten im Landkreis Northeim durch die Polizeiinspektion Northeim mehrere Schwerpunktkontrollen im Personennahverkehr. Dabei ging es um die Einhaltung der Regelungen zum Gesundheitsschutz. Das meldet die Polizei.

Zwölf Beamte waren demnach an Haltestellen im Bereich Northeim, Uslar, Moringen, Nörten-Hardenberg, Bad Gandersheim und Einbeck im Einsatz. Insgesamt wurden 81 Busse überprüft. An den jeweiligen Haltestellen stellte die Polizei „lediglich 27 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung“ fest, heißt es in der Mitteilung. Die eingesetzten Beamten sprachen mündliche Verwarnungen aus.

Polizei spricht Lob aus

Lobend sei weiterhin zu erwähnen, dass sich die meisten Fahrgäste im Vergleich zu den Vorwochen äußerst diszipliniert beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verhielten. Bezüglich fehlender Hinweisschilder zur Tragepflicht von Atemmasken an den Haltestellen wurden Gespräche mit den örtlichen Verkehrsbetrieben geführt, so die Polizei abschließend. pol/mh

