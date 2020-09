Polizei zufrieden: Kaum Verstöße bei der Masken-Tragepflicht

An den landesweiten Schwerpunktkontrollen im ÖPNV beteiligte sich die Polizeiinspektion Northeim im gesamten Landkreis mit 13 Einsatzkräften. Konkrete Kontrollorte waren Northeim, Uslar, Hardegsen, Moringen, Katlenburg, Lindau, Bad Gandersheim und Einbeck. Insgesamt wurden 92 Omnibusse überprüft. An den jeweiligen Haltestellen hat die Polizei lediglich zehn Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Diese Verstöße ahndeten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten mit mündlichen Verwarnungen.

Auch in diesem Handlungsfeld setzt die Polizei Northeim auf Dialog und Verständnis. Das habe sich in der Vergangenheit mit Blick auf die Pandemie mehr als bewährt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.. Die aktuellen Ergebnisse verdeutlichen das eindrucksvoll. Ungeachtet dessen stellte die Polizei fest, dass unter anderem an den Haltestellen Hinweisschilder zur MNS-Tragepflicht fehlten. Hierzu finden zeitnah Gespräche mit den zuständigen Verkehrsbetrieben statt.

Die Polizei zieht in ihrer Pressemitteilung nach diesen Maßnahmen ein positives Zwischenfazit: „Die Schülerinnen und Schüler halten sich immer mehr an die Trageverpflichtung.“