Säureanschlag in Nordhausen: Polizei nimmt Frau fest

Am Abend des 23. September gab es in Nordhausen einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei. Laut Polizei wurden in der in der Bochumer Straße zwei Autos mit einer übelriechenden Substanz, vermutlich Buttersäure, übergossen.

Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen

Auf Grund der bestehenden Gesundheitsgefahr mussten mehrere Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die betroffenen Autos wurden schnellstmöglich sichergestellt, so dass die Bewohner noch in der Nacht zurückkehren konnten.

Drei Personen seien vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Sie hätten über Kopfschmerzen geklagt. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Die Verkehrsbehinderungen in der Bochumer Straße dauerten über vier Stunden.

Polizei nimmt Nordhäuserin als Tatverdächtige noch in der Nacht fest

Wie die Polizei am 24. September informierte würden sich die Ermittlungen gegen eine 42-jährige Frau aus Nordhausen richten, deren Wohnung noch in der Nacht durchsucht wurde.