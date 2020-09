Seesen. Bei einem Motorradunfall am Sonntag bei Seesen sind zwei Biker lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen.

Biker kracht frontal in Motorrad-Gruppe – zwei Schwerverletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Kradfahrern kam es am Sonntagnachmittag bei Seesen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 15.10 Uhr befuhr demnach eine Gruppe von insgesamt sechs Harley-Fahrern die L516 aus Richtung Sternplatz in Richtung Seesen. Ein 34-jähriger Hildesheimer war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Krad auf der Landesstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Kurvenbereich hinter der Einfahrt zur Asklepios-Klinik geriet der Hildesheimer mit seinem Krad aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er zunächst einen Fahrer aus der Gruppe leicht touchierte, bevor er mit dem darauffolgenden Krad frontal kollidierte.

Lebensgefährliche Verletzungen

Beide Beteiligte dieses Frontalcrashs wurden durch den Zusammenprall lebensgefährlich verletzt, so dass sie mit angeforderten Rettungshubschraubern in Kliniken nach Hildesheim bzw. Göttingen geflogen werden mussten. Der zuvor touchierte Kradfahrer wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Insgesamt entstand an den Krädern ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die L516 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen in diesem Bereich für etwa 4 Stunden voll gesperrt. Neben den beiden Rettungshubschraubern waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Kameraden der Feuerwehr Seesen, Mitarbeiter der Straßenmeisterei Seesen, ein angeforderter Unfallsachverständiger sowie insgesamt sechs Polizeibeamte im Einsatz.

Polizei sucht bestimmten Zeugen

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass zum Unfallzeitpunkt unmittelbar vor dem in Richtung Sternplatz fahrenden Hildesheimer Motorradfahrer ein weißer Pkw VW (Golf oder Polo) fuhr, dessen Fahrer nun dringend als Zeuge gesucht wird. Von dem Fahrzeug oder dessen Insassen ist derzeit weiter nichts bekannt. Der Fahrzeugführer setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Sternplatz bzw. Lautenthal fort. Etwaige Unfallzeugen, oder Personen die Angaben zu dem weißen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.