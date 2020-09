Rauch über Einbeck: Wieder brennt Stroh

Einbeck. Am Montagmittag brannte eine Strohmiete bei Negenborn im Bereich von Einbeck. Rund 100 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Eine brennende Strohmiete wurde der Feuerwehr am Montagmittag um 12.13 Uhr bei Negenborn im Bereich von Einbeck gemeldet. Vor Ort bestätigte sich das Bild: Rund 40 Rundballen standen beim Eintreffen der ersten Kräfte in Vollbrand, berichten die Brandschützer in einer Mitteilung.

Mehrere Feuerwehren aus der Stadt Einbeck, das THW aus Einbeck und Northeim, der Rettungsdienst und die Polizei sind demnach mit rund 100 Kräften vor Ort. Aufgrund der Lage außerhalb der Ortschaft ist die Wassertransportkomponente des Technischen Hilfswerks ebenfalls im Einsatz. Die Rauchsäule ist im Stadtgebiet Einbeck weithin sichtbar. Es wäre der zehnte Vorfall in der Einbecker Brandserie.fw

Lesen Sie zum Hintergrund: Brandserie in Einbeck setzt Feuerwehr unter Dauerstress