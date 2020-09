Seesen: Asklepios macht Belegschaft neues Angebot

Mit Monatsbeginn wurde die Reha-Klinik Investgesellschaft mbH als separater Betrieb der Asklepios-Kliniken Schildautal Seesen ausgewiesen. Dies folgt aus vielen Einzelmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Forderungen. Eine Änderung der Geschäftsführung ist nicht damit verbunden. Die Reha-Klinik wird sich durch die Einstellung eines eigenen Chefarztes und einer eigenen Pflegedienstleitung weiter fokussieren. Hiermit verbunden ist ein neues Verhandlungsangebot seitens des Arbeitgebers mit einer Vergütung auf TVöD-Niveau für alle Beschäftigten des Akuthauses.

„Dieser formale letzte Schritt ermöglicht nun eine klare Zuordnung und erleichtert die gesetzlich geforderten Einzelbetrachtungen der Gesellschaften“, sagt Adelheid May, Regionalgeschäftsführerin der Asklepios-Kliniken. So waren die Unterschiede der beiden Kliniken Schildautal Seesen wegen der geografischen Nähe für Außenstehende schwer zuerkennen. Das ist durch die Trennung anders. Hierdurch konnten dem Betriebsrat Verhandlungen über eine TVöD-nahe Vergütungsstruktur für die Beschäftigten des Akuthauses angeboten werden, bei denen das Entgelt dem TVöD-Niveau entsprechen soll.

Bisher hat der Arbeitgeber dies nur für die Pflege angeboten, die restlichen Berufsgruppen waren ausgenommen. Das neue Angebot gilt vielmehr für alle Berufsgruppen. Es ist ein Entgegenkommen des Arbeitgebers und kommt der Forderung der Arbeitnehmerseite nach.

„Nach einem Jahr am Standort ist es nun inzwischen das vierte, verbesserte Verhandlungsangebot seitens des Arbeitgebers, welches ich miterlebe. Ich hoffe, dass die Arbeitnehmerschaft dies anerkennt und wir uns mit dem Betriebsrat nun an einen Tisch setzen und in einen Dialog- und Verhandlungsprozess kommen. Wir haben viele andere wichtige Themen neben der Vergütung, die wir gemeinsam angehen müssen“, so Sebastian von der Haar, Geschäftsführer der Kliniken in Seesen.

Für die Rehaklinik wurden ebenfalls Verhandlungen angeboten, die sich am Reha-Arbeitsmarkt und der Refinanzierung orientieren.