Bildergalerie: Scheunenbrand in Stroit

Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz.

Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr