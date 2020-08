Seesen. Das Traggerüst an einem Brückenbauwerk soll ausgebaut werden. Deswegen wird die Autobahn 7 in beide Richtungen gesperrt.

A7 zwischen Seesen und Echte wird in zwei Nächten voll gesperrt

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Bundesautobahn 7 sind zwei nächtliche Vollsperrungen zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen auf beiden Richtungsfahrbahnen nötig. Das meldet die verantwortliche Via Niedersachsen.

Von Mittwoch, 19. August bis Donnerstag, 20. August, sowie von Donnerstag, 20. August, bis Freitag, 21. August, wird die Strecke demnach jeweils von 20 bis 6 Uhr dicht gemacht, um das Traggerüst am Brückenbauwerk Höhe Harzhorn auszubauen.

Umleitungsempfehlungen

In Fahrtrichtung Hannover wird der Verkehr an der Anschlussstelle Echte abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U15 via B248 Ildehausen zur Anschlussstelle Seesen geführt.

In Fahrtrichtung Kassel wird der Verkehr an der Anschlussstelle Seesen abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U62a via B64 und B445 zur Anschlussstelle Echte geführt. Die Park- und WC-Anlage Schwalenberg steht nicht zur Verfügung.

Via Niedersachsen empfiehlt zur Stauvermeidung, der beschilderten Umleitung zu folgen und bittet um Verständnis für Verkehrsbehinderungen.