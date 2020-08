Goslar: Tierhalter lässt seinen Hund im überhitzten Auto zurück

Symbolbild: In Goslar hat am Samstag ein Tierhalter seinen Hund im verschlossenen Auto zurückgelassen.

Verantwortungsloses Verhalten hat am Samstag ein Hundehalter in Goslar an den Tag gelegt: Bei einer Außentemperatur von 33 Grad und Sonnenschein ließ er seinen Hund im verschlossenen Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hildesheimer Straße zurück, während er einkaufen war. Darüber informiert die Polizei.

Zeugen meldeten das der Polizei, das Tier sollte demnach bereits seit mehr als 25 Minuten im überhitzten Auto gewesen sein. Aufgrund des Zustandes des Tieres schlug die Polizei die Scheibe des Fahrzeuges ein, befreite den Hund und versorgte ihn im Schatten. Den Tierhalter erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei sommerlichen Temperaturen eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit in verschlossenen, abgestellten Fahrzeugen besteht – und zwar innerhalb kürzester Zeit aufgrund Überhitzung.