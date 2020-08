Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am 4. August auf der B3. Das meldet die Polizei Northeim. Demnach befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw gegen 16 Uhr den Albert-Schweitzer-Weg und wollte nach links auf die B3 in Richtung Northeim abbiegen.

Verkehrsbedingt hielt er im Einmündungsbereich an, um einen vorfahrtsberechtigten Pkw passieren zu lassen. Dieser bog jedoch nach Betätigung des Blinkers nach rechts in den Albert-Schweitzer-Weg ein. Den folgenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer hatte der 34-Jährige wohl übersehen, so dass dieser in die hintere linke Fahrzeugtür fuhr.

Durch den Aufprall wurde das Krad einige Meter zurückgeschleudert. Der Biker wurde schwer verletzt in die Uniklinik Göttingen gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird laut Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt.