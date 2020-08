In Northeim: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Am späten Dienstagabend verschaffte sich ein Täter durch Einwerfen einer Türverglasung Zugang zu einem Supermarkt in der Einbecker Landstraße. Eine Zeugin hörte das laute Klirren und sah eine männliche Person an einer Seiteneingangstür, die anschließend in den Markt ging.

Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte eine männliche Person im Einkaufsmarkt beobachtet werden, die nach Erkennen der Beamten die Flucht über eine rückwärtige Notausgangstür des Marktes antrat. Dort konnte der 19-Jährige polizeibekannte Täter von einem Beamten festgehalten und vorläufig festgenommen werden.

Beschuldiger hatte 1,6 Promille

Dem Beschuldigten, der bei der Tatbegehung unter Alkoholeinfluss (1,6 Promille) stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei Northeim.