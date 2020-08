Dreist: Diebe montierten von 7 Lkw die Getriebesteller ab

Göttingen. Der Diebstahl ereignete sich am Wochenende auf einem Firmengelände in Göttingen.

In Göttingen haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Hans-Böckler-Straße von insgesamt sieben abgestellten LKW die Getriebesteller abmontiert und gestohlen. Die Täter schlugen am vergangenen Wochenende, 31. Juli, bis 3. August, zu.

Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Er dürfte aber bei mehreren tausend Euro liegen.

Von den Dieben und ihrer Beute fehlt jede Spur. Die Ermittlungen dazu dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05514912115 von der Polizei entgegengenommen.