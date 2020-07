In Hardegsen: Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Mit der Beute in der Hand konnte die Northeimer Polizei am Mittwochabend zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten bei ihrer Rückkehr zu ihrem Wohnhaus gegen 23.20 Uhr festgestellt, dass eine Mülltonne an einem anderen Ort stand und ein darüber befindliches Fenster geöffnet war. Weiterhin konnte sie Lichtschein in ihrem Wohnhaus feststellen. Sie alarmierten daraufhin umgehend die Polizei und verließen das Grundstück.

Einbrecher versucht zu fliehen, leistet Widerstand bei der Festnahme

Kurz nach dem Eintreffen der Beamten verließen zwei Männer das Einfamilienhaus. Einer der beiden Beschuldigten wurde unmittelbar festgenommen, während der andere Mann die Flucht ergriff. Dieser wurde jedoch nach kurzer Verfolgung mit Gegenwehr ebenfalls gestellt.

Die Festgenommenen hatten das Diebesgut, mehrere Hundert Euro Bargeld und Schmuck, sowie weitere Gegenstände, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten, bei sich. Die zwei Beschuldigten im Alter von 35 und 47 Jahren wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Polizistin wurde verletzt

Bei der Festnahme des Flüchtenden wurde eine Polizeibeamtin verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Die Ermittlungen dauern an.