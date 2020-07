Rotary Club Einbeck-Northeim hat neuen Präsidenten

Beim traditionellen jährlichen Ämterwechsel übergab der bisherige Amtsinhaber Dr. Dieter Simon aus Northeim den „Staffelstab“ an den neuen Präsidenten Dr. Alexander Coenen aus Einbeck. Beim Festakt der Ämterübergabe im Rosencafé in Bad Gandersheim unter Einhaltung der Corona-Regeln lobte Dr. Simon das hohe soziale Engagement des Clubs gerade auch in den Zeiten der Corona-Pandemie.

Zu den Höhepunkten der Amtszeit von Dr. Simon zählten im Rahmen des Motto „Umwelt, Kultur, Wirtschaft“ eine Vielzahl von Vorträgen, angefangen vom Präsidenten des niedersächsischen Verfassungsschutzes Bernhard Witthaut über den ehemaligen Sprecher der israelischen Armee Arye Shalicar bis hin zu mehreren Experten zum Thema Elektromobilität sowie Strom- und Telefonnetzen. Geprägt war die Amtszeit durch die Besonderheiten der Kontaktbeschränkungen, dies führte früh dazu, auf Online-Meetings mit der Plattform Zoom umzusteigen. Spenden zur weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung sowie die fortwährende Unterstützung der Atefa-Mädchenschule in Afghanistan standen auf der Agenda.

Aber nicht nur internationale Projekte würden finanziell und mit persönlichem Einsatz erfolgreich unterstützt, sondern insbesondere Organisationen und Menschen im Landkreis Northeim. „Das Motto der Rotarier heißt ‚selbstlos dienen, selbstlos helfen‘. Das bedeutet vor allem auch denen zur Seite zu stehen, die sich selbst nicht helfen können.“ Der scheidende Präsident unterstrich, wie wichtig es ist, zusammen etwas Sinnvolles für das Gemeinwohl zu tun. Dabei käme es auf jedes einzelne der über 70 Mitglieder an.

Vielfältige Aktivitäten im Club

Als letzte Amtshandlung ehrte er Hans Walter Rusteberg mit einer hohen Auszeichnung der weltweiten Rotary-Organisation für seine vielfältigen Aktivitäten im Club.

Hans Walter Rusteberg (Mitte) mit Dr. Simon (rechts) und Dr. Coenen (links). Foto: Florian Fialka / Rotary Club

Der neue Präsident übernahm das Amt mit einem kurzen Ausblick auf die kommenden Vorhaben, zu denen auch die erneute Unterstützung des „Zivilcourage-Preises im Landkreis Northeim“ gehört, und dankte dem bisherigen Vorstand für die überaus erfolgreiche Arbeit im zurückliegenden rotarischen Jahr, das traditionsgemäß immer von Juni bis Juni des folgenden Jahres läuft. „Rotary ist eine Vereinigung von ehrenamtlichen Helfern, die in mehr als 33000 Clubs in über 200 Ländern und Regionen organisiert sind. Mit ihrer Zeit, Sach- und Fachkompetenz und mit Spenden unterstützen die 1,2 Millionen Rotarierinnen und Rotarier örtliche und internationale Projekte, die Menschen in Not helfen und die internationale Verständigung fördern.