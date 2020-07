Lebensbaum fängt aus unbekannten Gründen Feuer

In Hillerse in der Lindenstraße hat am 13. Juli gegen 16.24 Uhr ein 10 Meter langer und 2,50 Meter hoher Lebensbaum aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Obwohl ihr Feuerwehrhaus noch nicht ganz fertig ist, waren kurz nach der Alarmierung 18 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner an der Einsatzstelle.

Glutnester wurden gefunden und gelöscht

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der in der Nähe stehende Hausanbau nach Wärmestrahlung kontrolliert. Da sich im unteren Teil der Hecke noch Glutnester befanden, wurden die abgebrannten Äste mit einer Motorsäge abgesägt, um richtig ablöschen zu können. Die verbrannten Äste wurden außerhalb des Gartens noch einmal mit Wasser abgelöscht.

Der Sachschaden wird mit einigen hundert Euro angegeben. Verletzt wurde niemand.