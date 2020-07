Motorradfahrer bei Unfall im Raum Einbeck schwer verletzt

Schwere Verletzung zog sich ein Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen bei einem Unfall am Samstag um 14 Uhr bei Heckenbeck (Einbeck) zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 46-jähriger Heckenbecker, war dort mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 644 in Richtung Bundesstraße 64 unterwegs. An der Einmündung zur B64 wollte der 46-jährige mit seinem Pkw in Richtung Orxhausen einbiegen und übersah dabei den herannahenden 32-jähriger Motorradfahrer, der aus Nordrhein-Westfahlen stammt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungstransportwagen in das Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Insgesamt entstand an den Kraftfahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro.

