Kreishandwerkerschaft sagt anstehende Veranstaltungen ab

Die Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen (KHS) hat für dieses Jahr die Gildenwahl-Veranstaltung am 5. Oktober ebenso abgesagt, wie die in der Weihnachtszeit stattfindenden Seniorenvorweihnachtsfeiern in Göttingen, Duderstadt und Hann. Münden. Das teilt die KHS in einer Presseerklärung mit.

Vor dem Hintergrund der bekannten Rahmenbedingungen sowie der Unsicherheit, wie sich die Infektionslage entwickeln werde, mache es keinen Sinn weiter zu warten, so Kreishandwerksmeister Christian Frölich.

Mit Rücksicht auf die Teilnehmer dieser Veranstaltungen gebiete es die Fürsorge, schon jetzt die Reißleine zu ziehen und auf eine Durchführung dieser Veranstaltungen zu verzichten. Im Hinblick auf die diesjährige Gildenwahl sei dies umso bedauerlicher, nachdem mit Alexander Graf Lambsdorff (FDP) bereits Anfang dieses Jahres – so rechtzeitig wie nie – ein hochkarätiger Festredner gefunden werden konnte. Man hoffe, ihn für diese Aufgabe auch für das Folgejahr gewinnen zu können.

Unmöglich sei es darüber hinaus gewesen, die Frage einer Durchführung des nächsten Handwerker- und Universitätsballs 2021 noch länger aufzuschieben. Denn die Vorbereitungen, die in diesem Zusammenhang stünden, ließen einen solchen Aufschub aus organisatorischen Gründen nicht zu. Man gehe davon aus, so KHS-Geschäftsführer Andreas Gliem, dass sich die Situation auch im ersten Quartal 2021 aus jetziger Sicht nicht so darstellen werde, dass eine derartige Veranstaltung mit mehr als 1.000 Menschen in der Göttinger Lokhalle unproblematisch und ohne Einschränkungen möglich sei. Sehr schade sei dies, so Frölich und Gliem übereinstimmend, aber leider alternativlos. Beide rechnen fest damit, dass man im Jahre 2022 wieder gemeinsam eine rauschende Ballnacht feiern könne.