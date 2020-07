Planenschlitzer treiben auf Rastplätzen ihr Unwesen

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte die Planen von drei Sattelaufliegern an mehreren Stellen aufgeschlitzt und anschließend einen Teil der Ladung gestohlen. Auf dem Parkplatz Schlochau-Ost in der Gemarkung Northeim wurde die Ladefläche eines polnischen Sattelzuges angegangen. Die Diebe erbeuteten hier drei BBQ-Tischgrills.

In der gleichen Nacht schlitzten die Diebe auch auf dem Parkplatz Schwalenberg-Ost in der Gemarkung Seesen die Planen an zwei Sattelzügen auf. In einem Fall entwendeten sie von der Ladefläche eines polnischen Lkw mehrere Flaschen Alkohol. Der zweite Lkw, ein Fahrzeug aus dem Kreis Ostholstein, war lediglich mit Euro-Paletten beladen. Hier wurde zwar auch die Plane aufgeschlitzt, die Täter gingen jedoch leer aus.

Fahrer bemerken nichts

Die im Führerhaus schlafenden Lkw-Fahrer haben den Vorfall jeweils erst vor bzw. kurz nach Fahrtantritt bemerkt und die Polizei verständigt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des Gesamtschadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 0555170050 entgegen.