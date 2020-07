Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Langelsheim. Der 57-Jährige verliert in einer Kurve die Kontrolle, wir über die Leitplanke der L516 geschleudert und verletzt sich dabei schwer.

Schwer verletzt wurde ein 57-jähriger Radfahrer aus Dänemark bei einem Unfall am Samstag in Langelsheim. Laut Polizei befuhr der Mann gegen 15.30 Uhr die L516 aus Seesen kommend in Richtung Lautenthal.

Auf der Gefällstrecke, über den Sternplatz fahrend, kam der Radfahrer demnach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde über die Leitplanke geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.