Nach Personensuche an Talsperre: Frau meldet sich bei Polizei

Harz. Ein Gewitter überraschte die 36-Jährige beim Baden in der Innerstetalsperre, weshalb sie ihre Sandalen und Brille am Ufer vergaß.

Erfreulicher Ausgang der Personensuche an der Innerstetalsperre: Am Donnerstagabend meldete sich eine 36-jährige Frau aus Braunschweig telefonisch bei der Polizei in Langelsheim. Darüber informierte die Polizei am Freitagmorgen.

Die Frau gab an, dass sie aufgrund der Presseveröffentlichungen von der Personensuche an der Talsperre erfahren habe. Sie erklärte, dass sie beim Baden von einem Gewitter überrascht wurde und deshalb ihre Sandalen und die Brille im überstürzten Aufbruch vergessen habe. Ihre persönlichen Gegenstände nimmt sie nun auf der Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei bedankte sich bei allen Hinweisgebern in dieser Sache sowie bei der DLRG-Ortsgruppe Langelsheim und der Rettungshundestaffel Einsatzgruppe Nordharz.