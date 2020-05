Autofahrer wird bei Auffahrunfall auf B6 verletzt

Seesen Aufgrund eines abrupten Bremsmanövers kam es am Samstag bei Seesen zu einem Auffahrunfall. Beide Pkw waren hinterher nicht mehr fahrbereit.

Verletzt wurde ein Autofahrer am Samstag gegen 14.24 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 6. Ein 34-Jähriger Dresdener befuhr die B6 in Richtung Salzgitter. Als die Ampel an der Hildesheimer Straße Rotlicht zeigte, bremste er abrupt, weit vor der Ampel ab. Ein hinter ihm fahrender 58-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.