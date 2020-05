17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Northeim Ein Autofahrer übersah das Motorrad beim Einbiegen in eine Seitenstraße und kollidierte damit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Verletzt wurde am Freitag gegen 14 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Göttinger Straße in Northeim. Darüber informiert die Polizei. Demnach kollidierte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer mit dem ihm entgegenkommenden Motorrad, als der Autofahrer gerade dabei war, nach links in die Asternstraße einzubiegen - dabei übersah er den Motorradfahrer. Der 17-Jährige wurde anschließend mit einem RTW ins Krankenhaus Northeim verbracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.