Das NDR 2 Soundcheck Festival fällt aus

Um Planungssicherheit für Veranstalter, Künstler und die Stadt Göttingen zu schaffen, wird das diesjährige Festival „NDR 2 Soundcheck Neue Musik“, das vom 17. bis 19 September stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die bereits verkauften Tickets für das Finale „Musikszene Deutschland“ in der Lokhalle können ab dem heutigen Dienstag, 2. Juni, bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Dort wird der Kaufpreis erstattet.

„Wir sind natürlich sehr traurig, aber die Gesundheit der Besucher und aller, die zum Gelingen des Festivals beigetragen hätten, hat für uns oberste Priorität“, sagt Torsten Engel, Programmchef von NDR 2. „Darüber hinaus lässt sich im Moment nicht abschätzen, ob das generelle Verbot von Großveranstaltungen über den 31. August hinaus verlängert wird.“

Auch Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler äußert sich zu der Absage des Events: „Natürlich hätten wir das Festival gern im September in Göttingen erlebt. Die Absage schmerzt auch uns, aber selbstverständlich hat die Sicherheit der Gäste absoluten Vorrang.“

Organisatorische Aspekte

Auch organisatorische Aspekte spielten eine Rolle bei der Absage. Viele Künstler, die für das Soundcheck Festival in Göttingen vorgesehen waren, stammen aus dem europäischen Ausland oder den USA. Nach heutigem Stand sei davon auszugehen, dass einige Acts ihren Auftritt in Göttingen wegen möglicher Reisebeschränkungen hätten absagen müssen, heißt es vonseiten der Veranstalter. Einige Bands hatten darüber hinaus signalisiert, dass sie in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie freiwillig in ihrem Heimatland bleiben möchten.

Ob das Festival im Jahr 2021 stattfinden wird, steht noch nicht fest. Der NDR stehe vor gewaltigen finanziellen Herausforderungen und müsse in den kommenden vier Jahren rund 300 Millionen Euro einsparen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Göttingen.

Davon sei auch die die NDR Media GmbH betroffen, die das Festival als Veranstalter ausrichtet. „Wir werden in den kommenden Monaten die Konzeption überarbeiten müssen, um eine Kostenreduktion zu erzielen“, sagt Torsten Engel. „Darüber hinaus sind wir dringend darauf angewiesen neue Partner zu gewinnen, die sich auch finanziell an dem Festival beteiligen.“

Köhler: „Die Stadt Göttingen wird NDR 2 bei dieser Suche tatkräftig unterstützen, wir arbeiten gemeinsam und partnerschaftlich für den Erhalt dieser großartigen Veranstaltung. Ob uns dies am Ende tatsächlich gelingt, können wir aber heute noch nicht absehen.“