Plötzlich kein Realkontakt mehr – seit dem 20. April läuft das erste digitale Semester an der Universität Göttingen. Wie Dozierende und Studierende, das Studentenwerk, der AStA und die Vizepräsidentin die ersten Wochen wahrnahmen, haben sie Tageblatt-Reportern erzählt.

Welche Erkenntnisse schon gewonnen wurden, welche Vor- und Nachteile es gibt, unter anderem dazu hat sich Prof. Andrea D. Bührmann, die Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Chancengleichheit, geäußert.

Seit vier Wochen läuft der Lehrbetrieb digital. Wie sind die ersten Erfahren damit? Funktionieren „kontaktlose“ reine Digitalformate wie Videos, Konferenzschaltungen und Chatrooms?

Die Universität Göttingen hat zum 20. April das Sommersemester 2020 digital aufgenommen. Alleine in der ersten Veranstaltungswoche haben Studierende fast 40.000 Stunden in Videokonferenzen gelernt. Unsere Lehrenden haben mehr als 1.500 neue Videos produziert, die insgesamt fast 185.000-mal angeschaut wurden. Darüber hinaus wurden zahllose Dokumente und Nachrichten ausgetauscht. Viele Lehrende und Studierende haben in kürzester Zeit viele neue Erfahrungen mit digitaler Lehre gemacht. Natürlich gab und gibt es immer mal wieder kleinere technische Probleme, die aber von der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung (GWDG) und dem universitärem Team für Digitales Lehren und Lernen in der Regel schnell behoben werden konnten. Zusammenfassend kann man sagen, dass das digitale Semester an der Universität Göttingen sehr erfolgreich gestartet ist.

Lassen sich jetzt schon Vor- und Nachteile erkennen? Dinge, die sich bewährt haben?

Nach drei Wochen digitalem Lehrbetrieb ist es noch zu früh für eine abschließende Bewertung. Bewährt hat sich bereits die ausgebaute Infrastruktur für die digitalen Formate wie zum Beispiel Videos und Konferenzschaltungen. Im aktuellen Sommersemester werden dabei verschiedene Formen der digitalen Lehre benötigt. Für die verschiedenen Systeme, die wir zur Verfügung stellen, haben wir Anleitungen und Webseiten erstellt sowie Schulungen organisiert. Die Universität Göttingen setzt nicht auf das Prinzip „one fits all“, sondern bietet ausgesuchte Alternativen an. Die wichtigste Herausforderung dabei ist, die richtige Methode und das sinnvollste Medium für die einzelnen Fächer zu finden. In der jetzigen Situation bedarf es dabei immer wieder Anpassung und Nachbesserungen. Intensive Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden und beständiges Feedback sind dabei enorm wichtig.

Hat es viele Rückmeldungen zum Start von den Studierenden gegeben? Wenn ja, wie waren die Reaktionen?

Viele direkte Rückmeldungen von Studierenden zu den angebotenen Lehrveranstaltungen und -formaten gehen sicher eher direkt an die anbietenden Fakultäten oder die Lehrenden selbst. Aus Rückmeldungen der Studierendenvertreterinnen und -vertreter an uns wird aber deutlich, dass auch die Studierenden den digitalen Semesterstart durchaus positiv wahrgenommen haben. Natürlich gibt es auch Rückmeldungen von Studierenden, die sich auf Herausforderungen wie zum Beispiel finanzielle Notsituationen und fehlende oder unzulängliche technische Ausstattung und Anbindung beziehen, gerade beim derzeit noch geschlossenen Lern- und Studiengebäude. Dazu werden wir in Kürze eine Befragung der Studierenden zum aktuellen Stand starten.

Wie schätzen Sie die persönliche Belastung bei Studierenden ein, die mit der Situation des digitalen Lernens umgehen müssen?

Je nachdem, wie vertraut die Studierenden auch schon vor der Pandemie mit digitalen Lehrformaten waren und welche Voraussetzungen sie in ihrem persönlichen Umfeld haben, wird die Umstellung unterschiedlich herausfordernd sein. Auch wenn es in der Vergangenheit schon sehr viele digitale Lehrangebote gab, ist dennoch die aktuelle vollständige Digitalisierung von Lehre, Prüfungen und Beratungsangeboten für alle eine neue Situation, die durchaus als belastend empfunden werden kann. Wir wissen aus Rückmeldungen aus der Studierendenschaft, dass es insbesondere Sorgen gibt, wieweit die technischen Voraussetzungen zur Beteiligung ausreichend vorhanden sind und wie die zeitliche Arbeitsorganisation zu bewältigen ist, wenn man beispielsweise mehrere virtuelle Veranstaltungen parallel belegen und bearbeiten und eventuell auch noch Prüfungen aus dem Vorsemester nachholen muss. All diese Punkte und entsprechende Möglichkeiten zur Entlastung wurden und werden unter anderem in der virtuellen AG Studium und Lehre sowie im Studiendekanekonzil diskutiert.