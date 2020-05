Zeuge im Mordprozess: „Der wollte, dass diese Frau stirbt“

Im Prozess um den zweifachen Frauenmord im Göttinger Stadtteil Grone hat das Landgericht Göttingen am Dienstag zwei weitere Zeugen vernommen, die damals beherzt eingegriffen hatten. Beide Männer hatten versucht, einer 44-jährigen Frau zu helfen, die von ihrem früheren Lebensgefährten angezündet und mit Messerstichen schwer verletzt worden war. Der Angreifer bedrohte auch die Helfer mit einem Messer, einer erlitt eine Stichwunde an der Hand (wir berichteten).

Beide Zeugen hätten viel Zivilcourage gezeigt, sagte der Vorsitzende Richter: „Sie sind sehr mutig gewesen.“ In dem Prozess muss sich ein 53-Jähriger wegen zweifachen Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mehrfach vorbestraften Angeklagten vor, am 26. September 2019 seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und in Brand gesetzt zu haben. Anschließend habe er sie durch Messerstiche so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb. Als eine Kollegin der 44-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, habe er auch diese angegriffen. Die 57-Jährige verstarb im Krankenhaus.

Gewaltverbrechen am helllichten Tag

Da das Gewaltverbrechen am helllichten Tag und auf offener Straße stattfand, gab es viele Zeugen. Einer von ihnen war ein Zeitungszusteller aus Göttingen. Der 39-Jährige stand gerade vor einem Einkaufsmarkt, als er eine brennende Frau die Straße entlanglaufen sah. Er sei sofort zu ihr geeilt, um ihr zu helfen, berichtete er. Dann sei ein Mann gekommen, der eine Flasche in der Hand hielt. „Ich dachte, das wäre Wasser, und er will das Feuer löschen.“

In der Flasche befand sich indes kein Wasser, sondern Brandbeschleuniger. Er habe den Mann am Arm gepackt, um ihn daran zu hindern, erneut die Frau anzuzünden, sagte der Zeuge. Der Mann habe ihn daraufhin mit einem Messer attackiert und in die Hand gestochen. Danach habe der Mann die Frau gepackt und mit dem Messer auf sie eingestochen. „Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht mehr getan habe und die Frau nicht retten konnte“, sagte der 39-Jährige. Wegen seiner stark blutenden und schmerzenden Verletzung sei ihm dies jedoch nicht mehr möglich gewesen. Die Hand sei inzwischen abgeheilt, die psychischen Folgen wirkten aber nach: „Ich habe seitdem ständig Alpträume.“

Auch ein Leiter eines Pflegedienstes war damals der Frau zu Hilfe geeilt. Er habe durch die offene Bürotür sehr laute und schrille Schreie gehört, sagte der 44-Jährige. Draußen sah er, wie eine Frau wild mit den Armen wedelnd im Kreis herumrannte. Kurze Zeit später lag sie am Boden. Er habe sich zu ihr heruntergebeugt und sie angesprochen, sie habe darauf jedoch nicht reagiert. Er habe mehrere Einstiche gesehen und die Umstehenden aufgefordert, einen Notarzt zu rufen. Plötzlich sei ein Mann mit einem Messer auf ihn zugestürmt und habe gerufen: „Was mischt du dich ein? Ich stech dich auch ab, ich bring dich um!“ Er habe sich dann schnell entfernt, sagte der Zeuge.

Dem Täter in die Augen geschaut

Der Mann habe ihn erst noch verfolgt und sei dann abgedreht. Für einen kurzen Moment habe er ihm in die Augen sehen können. „Da war mir klar, der macht hier bitteren Ernst, der schreckt vor nichts zurück.“ Der Angreifer sei kurz darauf mit einer Flasche zu der am Boden liegenden Frau gelaufen und habe geschrien: „Ich hab dir doch gesagt, ich bring dich um, wenn du mich betrügst.“

Der 44-Jährige wurde dann Zeuge, wie der Mann direkt neben ihm Brennstoff verschüttete und die Frau anzündete. Passanten hätten die Frau an den Beinen gepackt und auf den Gehsteig gezogen, berichtete er. Er habe dann einen Feuerlöscher, den ein Helfer gebracht hatte, nach dem Angreifer geworfen, aber nur dessen Füße getroffen. Der Mann habe den Feuerlöscher hochgehoben und diesen mit beiden Händen und mit voller Gewalt auf den Schädel der Frau geschlagen. „Ich habe noch nie eine so exzessive Gewalt erlebt“, sagte der Zeuge. Seiner Einschätzung nach ist der Angeklagte sehr gezielt und geplant vorgegangen: „Der hat ganz genau gewusst, was er da macht, und hat das ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen bis zum bitteren Ende. Der wollte, dass diese Frau stirbt.“

Der 44-Jährige war von diesem Erlebnis so traumatisiert, dass er mehrere Wochen krankgeschrieben war und sich in therapeutische Behandlung begeben musste. Hinterher hätten ihm Menschen gesagt, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt habe: „Ich würde das aber immer wieder so tun“, sagte er.