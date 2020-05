Zahl der Fahrradunfälle in Göttingen nimmt ab

Verzicht auf Bus und Bahn, mehr Ausflüge an der frischen Luft: Die Gründe sind vielschichtig, warum die Menschen seit Beginn der Corona-Krise vermehrt aufs Rad umgestiegen sind. Während deutschlandweit die Zahl der Fahrradunfälle dadurch zugenommen hat, nimmt sie in Stadt und Landkreis Göttingen ab – wenn auch nicht ganz so stark wie die der Autounfälle. Die Göttinger Polizei hat dafür eine interessante Erklärung. Die Lage ist eindeutig: Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Göttingen (außer Göttingen gehören dazu die Polizeikommissariate Duderstadt, Hann. Münden, Osterode und Bad Lauterberg) ereigneten sich im März und April dieses Jahres 58 Radfahrunfälle. Das waren rund 20 Prozent weniger Unfälle als im gleichen Zeitraum 2019 (73).

Die meisten Radfahrunfälle registrierte die Polizei in der Stadt Göttingen. Von den 58 Unfällen im März und April dieses Jahres entfielen allein 41 auf die Universitätsstadt. „Göttingen ist eben eine Radfahrerstadt“, sagt Polizeisprecherin Jasmin Kaatz.

Zum Vergleich: In Duderstadt ereigneten sich im gleichen Zeitraum lediglich fünf Radfahrunfälle – auch dort aber immerhin zwei Unfälle weniger als ein Jahr zuvor.

Entgegen des bundesweiten Trends

Das verwundert kaum. Überraschender ist stattdessen, dass entgegen des bundesweiten Trends die Zahl der Radfahrunfälle in der Region allgemein zurückgegangen ist – wenn auch nicht annähernd so stark wie die der Autounfälle (rund 50 Prozent weniger). Das sieht auch Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke so. „Da habe ich wirklich gestutzt“, sagt der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen. Denn man könne annehmen, dass wegen der Corona-Krise allgemein mehr Radfahrer auf den Straßen unterwegs seien.

Das kann zum einen daran liegen, dass viele Menschen Bus und Bahn meiden und stattdessen lieber aufs Rad steigen. Das dürfte aber auch mit dem stark gestiegenen Freizeitverkehr zusammenhängen, also dem Umstand, dass in der Corona-Zeit viele Menschen das Zweirad nutzen, um an die frische Luft zu kommen.

Dennoch hätten die Unfallzahlen in der Region nicht zu-, sondern abgenommen, wundert sich Arnecke. Außerdem seien auch die Radfahrunfälle mit Verletzten rückläufig. So habe die Zahl der bei Unfällen verletzten Radfahrer in Göttingen im April im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent abgenommen.

Das sei sehr erfreulich, die Ursache für beide Phänomene allerdings unklar, sagt der Verkehrssicherheitsberater. Entweder seien in Göttingen doch nicht mehr Menschen als sonst mit dem Fahrrad unterwegs, vor allem bedingt durch die in weiten Teilen geschlossene Georg-August-Universität und die dadurch fehlenden Studenten. „Vielleicht sind die Radfahrer aber auch einfach besonnener unterwegs“, sagt Arnecke. „Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem.“