Fünf Monate nach seiner Verhaftung in Italien hat am Montag vor dem Göttinger Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter aus Göttingen begonnen. Die Staatsanwaltschaft hat den 58-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen angeklagt.

Der Mann war eineinhalb Jahre auf der Flucht gewesen. Im Dezember 2019 nahm ihn die italienische Polizei in der Toskana fest. Anfang des Jahres wurde er nach Deutschland überstellt (wir berichteten). Aktuell sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft dem 58-Jährigen vor, zwei Kinder aus seinem familiären Umfeld sexuell missbraucht zu haben. Die beiden Mädchen seien zur Tatzeit unter 14 Jahren alt gewesen. Zum Prozessauftakt schloss das Gericht noch vor Verlesung der Anklage die Öffentlichkeit von der Verhandlung aus, um die schutzwürdigen Interessen der Opfer zu wahren. Das Gericht hat für den Prozess vier Verhandlungstage angesetzt.