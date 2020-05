Männer stehlen Altkleider und werfen mit Hammer

Clausthal-Zellerfeld. Die Polizei bittet um Hinweise zu den drei Männern, die am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr in Clausthal-Zellerfeld versuchten, Altkleider zu stehlen.

Versuchter Diebstahl, Bedrohung und Hammerwurf: Am frühen Sonntagmorgen stahlen drei Männer Altkleider von einem Container in Clausthal-Zellerfeld. Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes beobachtete den Vorfall, hielt mit seinem Pkw in der Nähe an und öffnete die Seitenscheibe seines Pkw. Eine der Männer rief ihm zu: „Steig aus, ich schlag Dir Dein Hirn aus dem Kopf!“. Anschließend warf er einen Hammer in Richtung des Pkw. Er verfehlte das Ziel. Anschließend flüchteten die Männer ohne ihre Beute.