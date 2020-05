Rollerfahrerin wird bei Unfall auf B498 verletzt

Verletzt wurde eine Rollerfahrerin am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall B498 bei Clausthal-Zellerfeld. Darüber informiert die Polizei. Demnach wurde die Frau von einem 69-Jährigen übersehen, der gerade dabei war, auf ein Firmengelände abzubiegen. Es zum Zusammenstoß, die Rollerfahrerin wurde verletzt und kam anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Goslar. Zudem entstand Sachschaden in unbekannter Höhe an beiden Fahrzeugen.

