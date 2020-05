Nach Feuer auf Torfhaus: Restaurant „Halali“ droht der Abriss

Einen Tag, bevor das Restaurant „Halali“ auf Torfhaus am Montag nach der Corona-bedingten Schließung öffnen sollte, hat ein Großbrand es größtenteils zerstört. Schnell ging die Polizei von einem Sachschaden in Höhe in Millionenhöhe. Ein niederschmetterndes Urteil verkündet auch Tom Hüttenmeister, Geschäftsführer der Torfhaus Harzresort GmbH: „Das Halali wird aller Voraussicht nach abgerissen.“

Gerüchte über „warme Sanierung“ Noch bevor er am Sonntag bei Facebook seine Bestürzung über das Ereignis ausdrücken konnte, sah sich das Restaurant dort mit allerhand Spekulation nach dem Motto „Warmer Abriss, warme Sanierung“ konfrontiert. Dabei hätte es für das Torfhaus Harzresort keinen ungünstigeren Zeitpunkt für einen Brand geben können: Das Team habe eingekauft und sei sogar vor Ort gewesen, um die Neueröffnung vorzubereiten. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Foto: Frank Neuendorf / dpa Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Ermittler und Sachverständigen erstellen jedoch zurzeit ein Gutachten, wie Polizeisprecher Tim Holzhausen sagt. Viele Arbeitsplätze sichern Ein paar Tage nach dem Feuer blicken die Gesellschafter in die Zukunft. „Torfhaus Harzresort ist sowohl gegen die gesetzlich verordnete Corona-Schließung als auch gegen den Brandschaden gut versichert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Oberstes Ziel sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern. Die Geschäftsführung arbeite auf Hochtouren, eine Interimslösung als Ersatz für das „Halali“ zu finden.