Asklepios Harzklinken Goslar bekommen Spende aus China

Das Huzhou Central Hospital, eine Klinik in der Stadt Huzhou City in China (Provinz Zhejiang), hat den Asklepios Harzkliniken vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Lage jetzt mehr als 2.000 Artikel gespendet, darunter Schutzmasken des Typs FFP2 und FFP3, diverse Schutzanzüge und weitere Ausrüstung. Die Ware kam jetzt in Goslar an.

„Diese Materialien sind in der Corona-Krise besonders wichtig, um Covid-19-Patienten versorgen zu können“, heißt es vonseiten der Klinik. Die Spende ergab sich über einen Kontakt nach China von Prof. Dr. Tung Yu Tsui. Er ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie, Transplantationschirurgie und seit dem 1. Januar Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie in der Asklepios Harzklinik Goslar. „Wir freuen uns sehr über die spontane Hilfe“, sagt Prof. Tsui. „Ich war Gastprofessor an der Klinik für Chirurgie im Huzhou Central Hospital, es ist mit über 2.000 Betten zugleich Lehrkrankenhaus der Universität Zhejiang.“

Internationale Beziehungen genutzt

Die Provinz Zhejiang liegt an der Küste zum Ostchinesischen Meer im Südosten Chinas. Die Hauptstadt von Zhejiang ist Hangzhou. Prof. Tsui hat beste berufliche internationale Verbindungen, auch nach China: geboren 1968 in Xiamen (China), studierte er zunächst an der Jinan University in China Medizin und promovierte 1999 an der Medizinischen Hochschule Hannover zum Dr. med. Die Habilitation legte er 2008 an der Universität Regensburg ab. Im Jahr 2002 war er für einen Forschungsaufenthalt an der Harvard Medical School in Boston (USA).

Für Covid-19-Patienten haben die Asklepios Kliniken auch in der Region Harz Intensivbetten freigeräumt und zusätzliche Kapazitäten geschaffen, zudem halten sie auch umfangreiches Schutzmaterial bereit, heißt es vonseiten der Klinik.