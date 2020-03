Corona-Krise: Clausthaler Studierende helfen

Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen, sollten den Einkauf derzeit nicht selbst erledigen, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren. Hilfe bieten Studierende der TU Clausthal an. „Wir fahren gerne für in Quarantäne befindliche oder risikogefährdete Personen einkaufen und werden dafür nichts verlangen“, schreiben die Freunde des Kellerclubs und die Mitglieder des Rotaract Clubs Clausthal in einer Mitteilung. „Wir brauchen nur eine Einkaufsliste, eine Adresse und den Grund, warum jemand nicht selber einkaufen gehen kann“, so die studentischen Organisatoren. Auf Hygieneregeln wird selbstverständlich geachtet.

Über eine andere Form der Unterstützung freut sich der DRK-Kreisverband Goslar: Das DRK erhielt 500 Schutzkleidungen, übergeben von der Eckstein GmbH in Clausthal-Zellerfeld. Die Firma, die von zwei Clausthaler Studierenden gegründet wurde, arbeitete bei der Spende eng mit der Chinesischen Studentenvereinigung an der TU zusammen. „Wir können die Schutzanzüge wirklich gut gebrauchen“, so DRK-Geschäftsführer Joachim Probst. Übergeben wurde die Palette mit den Anzügen von Ziheng Zhou, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Eckstein GmbH. Die Artikel wurden an verschiedenen Stellen eingelagert.