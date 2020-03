Auffahrunfall auf A7: Autofahrer verletzt

Göttingen. Wegen eines Verkehrsunfalls mit beteiligtem Sattelzug und Pkw wurde die A7 bei Göttingen am Sonntag gegen 15 Uhr für etwa eine Stunde in Richtung Norden gesperrt. Laut Polizei wollte ein 38-jähriger Autofahrer von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln, um den Lkw zu überholen. Weil er einen aus Süden anfahrenden Pkw übersehen habe, lenkte der Mann jedoch zurück auf den rechten Fahrstreifen und fuhr auf den Sattelzug auf. Dabei verletzte sich der Autofahrer. Durch den Aufprall entstand an seinem Pkw Totalschaden, der Sattelzug wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

