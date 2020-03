Frau übersieht Stoppschild

Northeim Pkw stoßen in Northeim zusammen.

Northeim. Am Freitag, 13. März, kam es um 12.45 Uhr auf der Graf-Otto-Straße/Höhe Wallstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 69-jährige Katlenburgerin war mit ihrem Pkw auf der Wallstraße in Richtung Sudheimer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Graf-Otto-Straße übersah die 69-Jährige das für sie geltende „Stoppschild“. Daraufhin kam es auf der Graf-Otto-Straße zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer vorfahrtsberechtigten, 50-Jährigen, Northeimerin. Die Northeimerin befuhr die Graf-Otto-Straße zu diesem Zeitpunkt in Richtung Göttinger Straße. Die 50-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa. 13.000 Euro. pol