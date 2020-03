Polizei nimmt Mann Autoschlüssel ab – der holt Ersatzschlüssel

Der Mann geriet gleich zweimal in eine Polizeikontrolle.

Braunlage. Die Polizei hat einen 41-jährigen Braunlager am Samstag gleich zweimal aus dem Verkehr gezogen. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor.

Nach Angaben der Polizei wurde der 41-Jährige gegen Mittag auf der B27 angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zum einen fest, dass der Mann derzeit keinen Führerschein hat, zum anderen, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der 41-Jährige zahlte die Geldstrafe, wodurch sich der Haftbefehl erledigte. Die Polizisten nahmen dem Mann zudem die Autoschlüssel ab, um die Weiterfahrt zu verhindern. Am Nachmittag trafen die Beamten den 41-Jährigen dann jedoch wieder – erneut am Steuer seines Autos. Er hatte von zuhause kurzerhand den Ersatzschlüssel geholt. Der Mann muss sich nun in zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.