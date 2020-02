Kanzlerin Merkel besucht Sartorius in Göttingen

Die Kanzlerin kommt in die Region: Angela Merkel wird am 4. Juni das Göttinger Unternehmen Sartorius besuchen. Anlass ist der 150. Firmengeburtstag. Am 3. und 4. Juni plant der Konzern mit dem Life-Science-Festival ein großes und mit renommierten Experten gespicktes Event für Kunden und Partner. Darüber informierte Vorstandsvorsitzender Joachim Kreuzburg anlässlich der Bilanzpressekonferenz zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Bei der Pressekonferenz zog Kreuzberg eine positive Bilanz: „Die erneut sehr erfreuliche Entwicklung des Konzerns zeigt, dass wir mit der Ausrichtung auf die dynamische Biopharmabranche in beiden Sparten eine gute Basis für nachhaltig profitables Wachstum gelegt haben.“ Der Wachstumskurs werde, so der Vorstandsvorsitzende, auch weiterhin durch Neubauten auf dem Konzern-Areal im Groner Industriegebiet sichtbar werden. Mehr als 500 Millionen Euro hat Sartorius bisher in den neuen Firmensitz investiert. Und auch aktuell wird am Standort weiter fleißig gebaut. Es entsteht ein weiteres Verwaltungsgebäude. Aktuell seien in Göttingen etwa 3000 Mitarbeiter beschäftigt. Für den Standort plant der Konzern einen Anstieg auf 3500 Mitarbeiter.