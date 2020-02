Wie geht es mit dem Alpinski im Harz weiter?

Der Harzklub-Hauptverband lädt am heutigen Mittwoch zu einer Diskussionsveranstaltung rund um das Thema Alpinski im Harz ein. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr im Kurgastzentrum Braunlage statt und ist für alle Interessierten offen.

In der Einladung schreibt der Hauptverband: „Unser Harz hat sich verändert. Der Klimawandel ist aufgrund des massiven Baumsterbens durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall in den vergangenen zwei Jahren für jedermann sichtbar geworden. Auch zum Beginn des Jahres 2020 ist angesichts hoher Temperaturen an Schneefall nicht zu denken. Doch wie stehen die Prognosen für den Wintersport? Lohnt es sich noch, in den Wintersport zu investieren? Welche Möglichkeiten bieten künftig unsere Wintersportvereine im Harz?“

Seit 2018 organisiert der Harzklub Diskussionsrunden zu aktuellen Harz-Themen. Themen waren unter anderem der Borkenkäfer, die künftige Wasserversorgung und die Rückkehr des Wolfs in den Harz. Fachleute haben nach Angaben des Harzklubs vor jeweils etwa 120 Gästen „sachlich, fachlich und engagiert diskutiert“. „Unsere nächste Runde widmet sich dem Wintersport im Harz“, so der Harzklub in seiner Mitteilung.

„Unter Moderation von Andreas Rietschel, ehemals Chefredakteur der Goslarschen Zeitung, möchten wir mit unseren Mitgliedern aus den Harzklub-Zweigvereinen, Vertretern des Wintersports, des Tourismus, der Gastronomie, der Landesforsten und des Nationalparks darüber diskutieren, ob Alpin-Ski im Harz eine Zukunft hat“, heißt es vonseiten des Harzklubs.

Als Gesprächspartner stehen Sabine Wetzel, Vorsitzende der Regionalgruppe Wernigerode vom Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband des Landkreises Harz und Stadträtin von Wernigerode, sowie Walter Lampe, Präsident des Niedersächsischen Skiverbandes und ehemaliger Bürgermeister der Samtgemeinde Oberharz. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir insbesondere die Sorgen und Fragen unserer Mitglieder und Gäste, aber auch der einheimischen Bevölkerung aufgreifen und einen Ausblick für die Zukunft des Wintersports in unserem Harz bieten.“

Die Veranstaltung „Alpin-Ski im Harz?“ im Kurgastzentrum Braunlage, Dr.-Kurt-Schröder-Promenade 3, statt und ist für jedermann offen.