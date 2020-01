Nasenbruch und Schläge: Zwei Raubüberfälle in Göttingen

Göttingen. Zwei Raubüberfälle ereigneten sich am Wochenende in Göttingen. Opfer wurden ein 18-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau.

Zwei Raubüberfälle ereigneten sich am Wochenende in Göttingen. Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, wurde ein 18-Jähriger am Samstag gegen 4.30 Uhr vor einem Lokal in der Düsteren Straße das Opfer eines Überfalls. Ein Unbekannter schlug den Mann zu Boden und entwendete dessen Handy im Wert von etwa 500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter. Der 18-Jährige erlitt beim Überfall eine Nasenbeinfraktur und wurde mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus transportiert.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist bereits am Freitag gegen 22.10 Uhr eine 28-jährige Frau Am Kalten Born von zwei Unbekannten zuerst an den Haaren gezogen und dann ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend wurde der 28-Jährigen eine schwarze Damenumhängetasche geraubt. Die Täter haben sich in Richtung Charlottenburger Straße entfernt. Bei dem Überfall wurde die Frau leicht verletzt.

Zeugenhinweise an die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115.