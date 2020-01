„Ich hab meine Freundin erstochen“

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 60-jährigen Frau in Katlenburg-Lindau (wir berichteten) hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen am Dienstag die Polizeibeamtin vernommen, die am Tattag in der Einsatzleitstelle den Notruf des Angeklagten entgegengenommen hatte. Der Anrufer sei...