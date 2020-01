Adelebsen. Zwischen Eberhausen und Güntersen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Die K341 war mehrere Stunden lang voll gesperrt.

Schwerer Unfall: Mann wird in demoliertem Transporter eingeklemmt

Auf der K341 zwischen Eberhausen und Güntersen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Laut Polizei befuhr der 37-Jährige die K341 in Richtung Güntersen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen Baum, schleuderte zurück über die Straße und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Mann wurde in dem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt rund 7.000 Euro. Die K341 war für mehrere Stunden lang voll gesperrt.