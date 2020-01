Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Moringen. Ein 62-jähriger aus Uslar will mit seinem VW Polo am Freitag, 17. Januar, 17.30 Uhr nach links auf den Parkplatz des Netto-Marktes in Moringen, Northeimer Straße, abbiegen. Dabei übersieht er ein Leichtkraftrad im Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Zweiradfahrer stürzt und kommt im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer, ein 16-Jähriger aus Moringen, wird bei dem Zusammenstoß erheblich am Bein verletzt. Weiterhin entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. pol

